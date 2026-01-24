Ці купюри долара та євро неможливо обміняти у 2026 — що робити з валютою

Купюри долара і євро в руках. Фото: НБУ

Українці не зможуть обміняти деякі купюри долара та євро у 2026 році через втрату ними платоспроможності. Такі гроші залишається здати на інкасо — відправити в іноземний банк-кореспондент для заміни. Однак послуга вимагає оплати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку валюту не вдасться продати в обміннику.

Реклама

Читайте також:

Сильно зношені долари і євро

Внаслідок активної експлуатації готівка зношується. На банкнотах з'являються пошкодження, які з часом стають більш видимими. Коли зовнішній вигляд іноземних купюр погіршується, їх залишається або викинути, аби здати на інкасо.

Фінансові установи можуть законно відмовити клієнту в обслуговуванні, якщо стан валюти, яку він хоче обміняти, незадовільний. Перелік ознак сильного зношення міститься в Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103.

Обмін купюр долара та євро неможливий, якщо:

готівка розірвана або поділена на частини;

є пошкодження дизайну, внаслідок яких важко визначити номінал, знайти оптичні елементи захисту тощо;

змінився первісний колір зображень;

локальні забруднення перевищують 50% площі банкноти;

забруднення викликають люмінесценцію паперу під ультрафіолетом;

гроші обпалені, гнилі чи деформовані під впливом рідин;

наявні сліди пошкодження хімічними речовинами;

валюта має типографські дефекти.

Натомість купюри з ознаками незначного зношення фінансові установи повинні міняти без обмежень. На жаль, нерідко пункти обміну відмовляються виконувати вимоги Національного банку і порушують встановлені норми. За це загрожують великі штрафи чи навіть позбавлення ліцензії.

Продаж старих іноземних купюр

Інколи в українців виникають складнощі з обміном доларів давніх років емісії, зокрема 1996-2006 рр. Визначити справжність такої валюти складніше, бо на ній відсутні сучасні елементи захисту. Через це обмінники можуть відмовляти клієнтам у купівлі американських банкнот.

Водночас НБУ визнав дійсними і платоспроможними купюри долара, випущені Федеральною резервною системою США з 1914 року до сьогодні. Іншими словами, фінустановам заборонено встановлювати обмеження на їх обмін чи вимагати від клієнтів додаткову комісію.

Нагадаємо, українці можуть продати іноземні купюри дорожче номінальної вартості. Колекціонери готові заплатити за долари з зірочкою та євро з красивим серійним номером набагато більше.

Також ми писали, що після валютного переказу від сина-ФОПа ПриватБанк попросив його маму підтвердити доходи і нібито вимагав декларацію. Ймовірною причиною могли стати перевищені ліміти або нетипові операції.