Головна Економіка Посилений контроль обмінників — які долари не вдасться продати у лютому

Посилений контроль обмінників — які долари не вдасться продати у лютому

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 10:05
Ці долари неможливо продати в лютому — які купюри в чорному списку
Обмінник валюти. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців тримають заощадження в іноземній валюті, накопичуючи купюри долара та євро. Не завадить дізнатися, від якої готівки можуть відмовитися в обміннику станом на лютий 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку валюту не вийде використати найближчим часом.

Читайте також:

Обмін доларів та євро в Україні

Нерідко трапляються випадки, коли клієнти отримують відмову в обмінному пункті. Майже завжди це пов'язано з роком випуску іноземних банкнот або їх зовнішнім виглядом.

Згідно з поясненням НБУ, платіжними вважаються всі купюри долара, надруковані Федеральною резервною системою США після 1914 року. Тобто навіть дуже старі гроші визнають чинними, а відмова в обслуговуванні через рік емісії є порушенням норм.

"Банкам і небанківським установам під час здійснення валютно-обмінних операцій заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії купюр іноземної валюти, які є законним платіжним засобом", — йдеться на сайті НБУ.

Дозволяється не приймати банкноти з ознаками сильного зношення чи пошкодження, а також фальшиву готівку. Купюри, які втратили платоспроможність, можна лише здати на інкасо — заміну в іноземному банку.

Що буде за порушення правил обміну

У разі недотримання банками та обмінниками нормативно-правових вимог щодо звернень споживачів регулятор буде вживати належні заходи впливу. Серед потенційних покарань — штрафні санкція у розмірі:

  • до 400 000 грн — для банків;
  • до 5% від розміру капіталу — для небанківських фінансових установ.

Також не виключається можливість призупинення здійснення окремих видів валютних операцій чи навіть анулювання ліцензії на діяльність. Якщо клієнти стикнулися з відмовою в обслуговуванні, потрібно звернутися зі скаргою до керівництва. В разі відсутності реакції — писати в Національний банк.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, дозволяється вивозити з України готівкову валюту на суму до 10 000 євро в еквіваленті. Інакше доведеться здійснювати письмове декларування на кордоні та підтверджувати джерело походження коштів.

Також ми писали, яку валюту українцям краще не здавати в обмінники. Набагато вигідніше продати іноземні купюри колекціонерам. Йдеться про долари з зірочкою та євро з красивими серійними номерами.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
