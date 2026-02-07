Видео
Главная Экономика Доллар и евро притормозились — что будет с курсами валют в ближайшее время

Доллар и евро притормозились — что будет с курсами валют в ближайшее время

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 18:15
Курсы доллара и евро демонстрируют улучшение — к чему готовиться в ближайшее время
Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы активно обменивают валюту, однако следят за курсовыми колебаниями, дабы продавать или покупать наличные максимально выгодно. В начале 2026 года произошла ускоренная девальвация гривны, что привело к рекордному удорожанию американской и европейской валюты.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, чего ждать от курса доллара и евро в ближайшее время.

Читайте также:

Что будет с курсом доллара в Украине

В течение первой недели февраля 2026 года официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 42,81-43,19 грн/долл. Как и прогнозировал эксперт, девальвация затормозилась после резкой январской динамики, когда курс достиг рекордного уровня 43,41 грн/долл. В ближайшее время американская валюта не будет стремительно дорожать, уверен Плотников.

Доллар и евро притормозились — что будет с курсами валют в ближайшее время - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Что касается доллара в Украине, то ситуация полностью соответствует тем причинам и последствиям, которые лежат на поверхности: не хватает средств для покрытия дефицита государственного бюджета. Это попытка конвертировать западную помощь по более выгодному курсу", — уточнил экономист.

По его словам, официальный курс не пересечет психологическую черту 44 грн/долл. на следующей неделе и даже в течение февраля, а останется в диапазоне 42,50-43,40 грн/долл. В обменниках украинцы будут видеть показатели со стандартным спредом 15-25 копеек.

Чего ждать от курса евро

За первую неделю февраля 2026 года официальный курс гривны к евро опустился с рекордной отметки 51,24 грн до 50,76 грн. Причина — небольшое укрепление доллара в валютной паре с евро. По состоянию на 7 февраля соотношение сместилось с 1,20 до 1,18 долл./евро.

Доллар и евро притормозились — что будет с курсами валют в ближайшее время - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Европейский центральный банк сейчас решает, что с этим делать, как прекратить рост евро к доллару, как выйти из ситуации менее решительными методами, но затормозить движение показателей", — добавил Алексей Плотников.

Он уверен, что в случае дестабилизации ЕЦБ придется искусственно удерживать курс по крайней мере на уровне 1,20 долл./евро. Все зависит от реакции рынков на действия США и непосредственно президента Дональда Трампа (его "таможенные войны" и посягательства на Гренландию негативно повлияли на экономические отношения с Европой).

В ближайшее время украинцам не стоит ждать резкого удорожания или удешевления валюты, скорее всего, официальный курс не пересечет черту 51,30 грн/евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам грозит тюрьма за некоторые финансовые операции. Уголовная ответственность в 2026 году ждет за подделку валюты, отмывание доходов и нецелевое использование бюджетных средств.

Также мы писали, что клиенты Ощадбанка могут покупать валюту в "Мобильном Ощаде" по специальному курсу. Обмен доступен в пределах лимита до 50 000 грн в месяц, с возможностью снятия без комиссий.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
