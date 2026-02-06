Запрещенные финансовые операции — почему деньги могут стать причиной заключения

Пачка гривневых купюр. Фото: НБУ

Большинство украинцев не задумываются над тяжестью конкретных финансовых операций. Если за неуплату налогов или прием платежей на банковскую карту вместо предпринимательского счета грозят штрафы, то некоторые неправомерные действия с валютой влекут уголовную ответственность.

Что будет за фальсификацию валюты

Умышленная подделка купюр любого номинала влечет суровое наказание, согласно статье 199 УКУ. За сознательное изготовление, хранение, покупку, перевозку, пересылку или сбыт фальшивой валюты грозит заключение на срок от 3 до 7 лет. Повторное действие предусматривает лишение свободы на 5-10 лет с конфискацией имущества.

За изготовление подделки в особо крупном размере (более 605 необлагаемых минимумов доходов граждан) срок заключения увеличится до 8-12 лет.

Чем грозит отмывание доходов

Мошенники могут использовать финансовые операции для отмывания доходов, то есть легализации средств, полученных преступным путем. К признакам незаконных действий относят:

фальсификацию официальных документов;

фиктивные сделки с клиентами или контрагентами;

внесение средств на банковские счета юридических и физических лиц в оффшорных зонах;

нетипичные переводы в крупных размерах.

Ответственность за отмывание доходов предусмотрена в статье 209 Уголовного кодекса. Наказание — лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с конфискацией имущества.

Если человек легализовал средства в крупном размере (от 6 000 необлагаемых минимумов доходов граждан) или совершил повторное нарушение, ему грозит заключение на 5-8 лет. Плюс будет запрет осуществлять определенную деятельность или занимать конкретные должности.

Использование бюджетных средств

Еще один способ сесть в тюрьму из-за финансовых операций — осуществить нецелевое использование бюджетных средств. Должностных лиц могут лишить свободы на 3 года по статье 210 УКУ. Если в деле фигурирует сумма в особо крупном размере (от 3 000 НМДГ), срок заключения будет составлять 2-6 лет.

