Этика должностных лиц — какие правила в Украине и что грозит за нарушение

Публичных служащих в Украине могут штрафовать на крупные суммы за несоблюдение правил этического поведения при исполнении должностных обязанностей. Речь идет о нарушении норм, четко определенных в законодательстве. Например, относительно общения с гражданами, принятия беспристрастных решений и пр.

Об этом говорится в разделе 5 закона "О предотвращении коррупции".

Правила этического поведения служащих

Требования к поведению распространяются на лиц, уполномоченных к выполнению функций государства или местного самоуправления. Речь идет обо всех публичных служащих, в частности народных депутатов, военных чиновников, судей, прокуроров, сотрудников полиции и пр.

Правила определены статьями 38-42 закона "О предотвращении коррупции". От граждан Украины требуют:

неукоснительно соблюдать общепринятые этические нормы поведения;

быть вежливыми в общении с гражданскими, руководителями, коллегами и подчиненными;

действовать исключительно в интересах государства или территориальной общины;

соблюдать политическую нейтральность, избегать демонстрации собственных политических убеждений или взглядов (не распространяется на выборных лиц);

действовать беспристрастно, несмотря на частные интересы, политические взгляды, идеологические, религиозные или другие личные убеждения;

добросовестно, компетентно, вовремя, результативно и ответственно выполнять служебные полномочия и профессиональные обязанности;

не допускать злоупотреблений, неэффективного использования государственной и коммунальной собственности;

не разглашать и не использовать конфиденциальную информацию, которая стала известна в связи с выполнением полномочий (кроме случаев, установленных законом);

воздерживаться от выполнения решений или поручений руководства, если они противоречат закону.

Эти требования установлены для противодействия коррупции и минимизации случаев служебных злоупотреблений. Ведь за нарушение правил этического поведения грозят штрафные санкции.

Штрафы для должностных лиц

Кодекс об административных правонарушениях содержит главу 13-А, которой утверждена ответственность за несоблюдение требований, связанных с коррупцией.

Например, статья 172-7 установила наказание за неуведомление о наличии реального конфликта интересов, влияющего на беспристрастность принятия решений и объективность — штраф в размере от 1 700 до 3 400 грн. А действия или принятие решений в условиях конфликта интересов влечет санкцию в размере 3 400-6 800 грн.

Статья 172-8 предусматривает ответственность за незаконное использование информации, полученной в связи с выполнением служебных полномочий — штраф от 1 700 до 2 550 грн. Если чиновник разгласил сведения об обличителе коррупции или его близких, финансовое взыскание достигнет уровня 17 000-42 500 грн.

Наконец, статья 172-9 установила наказание за непринятие мер по противодействию коррупции — штраф в размере от 2 125 до 4 250 грн. Повторное привлечение к ответственности в течение года увеличивает санкцию до 4 250-6 800 грн.

