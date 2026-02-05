Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Правила этического поведения — за что могут оштрафовать и кто в зоне риска

Правила этического поведения — за что могут оштрафовать и кто в зоне риска

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 18:35
Этика должностных лиц — какие правила в Украине и что грозит за нарушение
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Публичных служащих в Украине могут штрафовать на крупные суммы за несоблюдение правил этического поведения при исполнении должностных обязанностей. Речь идет о нарушении норм, четко определенных в законодательстве. Например, относительно общения с гражданами, принятия беспристрастных решений и пр.

Об этом говорится в разделе 5 закона "О предотвращении коррупции".

Реклама
Читайте также:

Правила этического поведения служащих

Требования к поведению распространяются на лиц, уполномоченных к выполнению функций государства или местного самоуправления. Речь идет обо всех публичных служащих, в частности народных депутатов, военных чиновников, судей, прокуроров, сотрудников полиции и пр.

Правила определены статьями 38-42 закона "О предотвращении коррупции". От граждан Украины требуют:

  • неукоснительно соблюдать общепринятые этические нормы поведения;
  • быть вежливыми в общении с гражданскими, руководителями, коллегами и подчиненными;
  • действовать исключительно в интересах государства или территориальной общины;
  • соблюдать политическую нейтральность, избегать демонстрации собственных политических убеждений или взглядов (не распространяется на выборных лиц);
  • действовать беспристрастно, несмотря на частные интересы, политические взгляды, идеологические, религиозные или другие личные убеждения;
  • добросовестно, компетентно, вовремя, результативно и ответственно выполнять служебные полномочия и профессиональные обязанности;
  • не допускать злоупотреблений, неэффективного использования государственной и коммунальной собственности;
  • не разглашать и не использовать конфиденциальную информацию, которая стала известна в связи с выполнением полномочий (кроме случаев, установленных законом);
  • воздерживаться от выполнения решений или поручений руководства, если они противоречат закону.

Эти требования установлены для противодействия коррупции и минимизации случаев служебных злоупотреблений. Ведь за нарушение правил этического поведения грозят штрафные санкции.

Штрафы для должностных лиц

Кодекс об административных правонарушениях содержит главу 13-А, которой утверждена ответственность за несоблюдение требований, связанных с коррупцией.

Например, статья 172-7 установила наказание за неуведомление о наличии реального конфликта интересов, влияющего на беспристрастность принятия решений и объективность — штраф в размере от 1 700 до 3 400 грн. А действия или принятие решений в условиях конфликта интересов влечет санкцию в размере 3 400-6 800 грн.

Статья 172-8 предусматривает ответственность за незаконное использование информации, полученной в связи с выполнением служебных полномочий — штраф от 1 700 до 2 550 грн. Если чиновник разгласил сведения об обличителе коррупции или его близких, финансовое взыскание достигнет уровня 17 000-42 500 грн.

Наконец, статья 172-9 установила наказание за непринятие мер по противодействию коррупции — штраф в размере от 2 125 до 4 250 грн. Повторное привлечение к ответственности в течение года увеличивает санкцию до 4 250-6 800 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодателей в Украине штрафуют на крупные суммы за нарушение трудового законодательства. Например, за неоформление наемных сотрудников, выдачу зарплаты "в конвертах" и тому подобное.

Также мы писали, что ГНС в 2026 году активизировала фактические проверки бизнеса, чаще всего выявляя неоформленный труд и нарушения работы с РРО. Штрафы достигают 260 000 грн в зависимости от налогообложения.

коррупция правила штрафы требования госслужащие
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации