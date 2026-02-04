Видео
Главная Экономика ФЛП могут потерять от 260 000 грн — кого штрафуют на большие суммы

ФЛП могут потерять от 260 000 грн — кого штрафуют на большие суммы

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 10:05
Работодателей штрафуют на 260 000 грн — кому грозит наказание в феврале
Деньги в руках. Фото: Unsplash

В Украине предусмотрены немаленькие штрафы для работодателей за несоблюдение требований трудового законодательства. Одно из наиболее распространенных нарушений — уклонение от официального оформления сотрудника, что позволяет выплачивать деньги "в конверте" и уклоняться от налоговой нагрузки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какое наказание грозит за неоформление наемных работников в феврале 2026 года.

Читайте также:

Большой штраф для работодателей

Юридических лиц могут привлечь к ответственности по статье 265 Кодекса законов о труде. В случае фактического допуска сотрудника к работе без оформления трудового договора (контракта) предусматривается штраф в десятикратном размере минимальной зарплаты.

Согласно государственному бюджету на 2026 год, МЗП с 1 января составляет 8 647 грн, следовательно, санкция за неоформленный наемный труд достигает 86 470 грн. А ФЛП могут обойтись обычным предупреждением без необходимости тратить собственные финансы.

Зато если физическое лицо-предприниматель или другой работодатель повторно нарушит закон в течение двух лет, ему придется заплатить штраф в тридцатикратном размере минимальной зарплаты — 259 410 грн.

Что интересно, указанная сумма накапливается за каждого человека, работающего неофициально. То есть даже четыре неоформленных сотрудника потянут финансовую санкцию более 1 млн гривен. Гораздо выгоднее регулярно платить зарплаты и налоги, чем один раз нарваться на проверку контролирующего органа.

Административное наказание для работодателей

Отдельно существует статья 41 Кодекса об административных правонарушениях, которая устанавливает ответственность за отсутствие трудового договора (контракта). Дополнительно должностных лиц на предприятиях и ФЛП, использующих наемный труд, штрафуют на 500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Речь идет о сумме в размере от 8 500 до 17 000 грн. В случае повторного несоблюдения законодательства в течение года грозит санкция от 1000 до 2 000 необлагаемых минимумов, что эквивалентно 17 000-34 000 грн.

Представители бизнеса в Украине нередко нанимают людей неофициально, потому что не хотят платить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, особенно если зарплата на высоком уровне. Однако уклонение от этого обязательства влечет суровое наказание, а Гоструда усилила контроль за предпринимателями.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, владельцев домашних животных штрафуют в Украине на немаленькие суммы. Ответственность грозит за нарушение правил содержания собак/котов и жестокое обращение с четвероногими любимцами.

Также мы писали, что в Украине гражданским запрещено носить военную форму со знаками различия. За несоблюдение правила предусмотрен штраф до 6 800 грн, конфискация формы или общественные работы.

ФЛП работа штрафы сотрудники работодатели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
