Собаку могут и конфисковать — каких наказаний не избежать

Собаку могут и конфисковать — каких наказаний не избежать

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 11:17
Штрафы и конфискация животного — каких наказаний надо бояться владельцам собак в феврале
Собаки на улице. Фото: Unsplash

Владельцы домашних животных ответственны за безопасность как четверолапых любимцев, так и посторонних людей во время выгула своей собаки. Украинское законодательство предусматривает наказание за халатное отношение и жестокое обращение с животными, а также за агрессивное поведение хвостатого.

Штрафы для владельцев собак в феврале 2026 года описаны в Кодексе об административных правонарушениях.

Нарушение правил содержания животных

Размеры штрафных санкций прописаны в статье 154 КУоАП. Она предусматривает ответственность за ненадлежащее содержание собак и кошек, выгул без поводка/намордника, уклонение от регистрации животного, а также за неуборку экскрементов в общественных местах.

Украинцев могут оштрафовать на 170-340 грн, а должностных лиц ждет финансовая санкция в размере 340-850 грн. В случае повторного привлечения к ответственности в течение года придется заплатить больше: физическим лицам — от 340 до 510 грн, должностным лицам — от 510 до 1020 грн.

Нанесение вреда имуществу или здоровью

Некоторые собаки могут нападать на людей или других животных, вредить частному/коммунальному имуществу, если их не учить правильному поведению. Ущерб, нанесенный домашним любимцем, придется компенсировать владельцу, причем в отдельных случаях штрафы немаленькие:

  • за уничтожение зеленых насаждений — от 170 до 510 грн;
  • за нарушение городского благоустройства — от 340 до 1 360 грн;
  • за порчу чужого имущества — возмещение убытков;
  • за нападение на человека — от 1 700 до 3 400 грн с возможной конфискацией собаки.

Должностные лица должны заплатить штраф в размере 3 400-5 100 грн и смириться с конфискацией четверолапого в случае его нападения на прохожего.

Жестокое обращение с животными

Ответственность для владельцев собак также прописана в статье 89 КУоАП. Украинцев строго наказывают за издевательства над животными: если четверолапым нанесли физическую боль, но не довели до появления телесных повреждений, увечья или гибели, то штраф достигнет размера 200-300 необлагаемых минимумов для трудоспособных лиц. Речь идет о сумме 3 400-5 100 грн.

Аналогичная финансовая санкция ждет за оставление собак на произвол судьбы. Кстати, 15 января 2026 года Верховная Рада поддержала за основу законопроект №11328, который дополнит основные принципы защиты животных от жестокого обращения. Плюс он точно определит термины "оставление на произвол судьбы", "надлежащие условия содержания" и "благополучие животных".

Напомним, в общественном транспорте Киева животных разрешено перевозить только в соответствии с правилами. Мелких любимцев — в переносках, собак — на поводке и в наморднике с документами.

Также мы писали, какие штрафы ждут работодателей в феврале 2026 года за несоблюдение трудового законодательства. Среди распространенных нарушений — неоформление сотрудников, зарплаты "в конвертах" и прочее.

закон животные штрафы собака домашние питомцы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
