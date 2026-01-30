Штрафи і конфіскація тварини — яких покарань слід боятися власникам собак у лютому

Собаки на вулиці. Фото: Unsplash

Власники домашніх тварин відповідальні за безпеку як чотирилапих улюбленців, так і сторонніх людей під час вигулу своєї собаки. Українське законодавство передбачає покарання за недбале ставлення і жорстоке поводження з тваринами, а також за агресивну поведінку хвостатого.

Штрафи для власників собак у лютому 2026 року описані в Кодексі про адміністративні правопорушення.

Порушення правил утримання тварин

Розміри штрафних санкцій прописані у статті 154 КУпАП. Вона передбачає відповідальність за неналежне утримання собак і котів, вигул без повідка/намордника, ухилення від реєстрації тварини, а також за неприбирання екскрементів у громадських місцях.

Українців можуть оштрафувати на 170-340 грн, а посадовців чекає фінансова санкція в розмірі 340-850 грн. У випадку повторного притягнення до відповідальності протягом року доведеться заплатити більше: фізичним особам — від 340 до 510 грн, посадовцям — від 510 до 1020 грн.

Нанесення шкоди майну чи здоров'ю

Деякі собаки можуть нападати на людей чи інших тварин, шкодити приватному/комунальному майну, якщо їх не вчити правильній поведінці. Збитки, нанесені домашнім улюбленцем, доведеться компенсувати власнику, причому в окремих випадках штрафи немаленькі:

за знищення зелених насаджень — від 170 до 510 грн;

за порушення міського благоустрою — від 340 до 1 360 грн;

за псування чужого майна — відшкодування збитків;

за напад на людину — від 1 700 до 3 400 грн з можливою конфіскацією собаки.

Посадові особи повинні заплатити штраф у розмірі 3 400-5 100 грн і змиритися з конфіскацією чотирилапого у випадку його нападу на перехожого.

Жорстоке поводження з тваринами

Відповідальність для власників собак також прописана у статті 89 КУпАП. Українців суворо карають за знущання над тваринами: якщо чотирилапим завдали фізичного болю, але не довели до появи тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, то штраф сягне розміру 200-300 неоподатковуваних мінімумів для працездатних осіб. Йдеться про суму 3 400-5 100 грн.

Аналогічна фінансова санкція чекає за залишення собак напризволяще. До речі, 15 січня 2026 року Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №11328, який доповнить основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження. Плюс він точно визначить терміни "залишення напризволяще", "належні умови утримання" і "благополуччя тварин".

Нагадаємо, у громадському транспорті Києва тварин дозволено перевозити лише відповідно до правил. Дрібних улюбленців — у переносках, собак — на повідку та в наморднику з документами.

Також ми писали, які штрафи чекають роботодавців у лютому 2026 року за недотримання трудового законодавства. Серед поширених порушень — неоформлення працівників, зарплати "в конвертах" тощо.