Головна Економіка Розплата за порушення — які штрафи чекають роботодавців у лютому

Розплата за порушення — які штрафи чекають роботодавців у лютому

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 10:05
Штрафи для роботодавців у лютому — через які порушення можна втратити сотні тисяч гривень
Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні змінилися розміри штрафів за порушення трудового законодавства. Чимало санкцій розраховують на основі мінімальної зарплати, яка виросла з 1 січня 2026 року. Іншими словами, роботодавці повинні платити більше в разі недотримання встановлених вимог.

Порушення і штрафи прописані в Кодексі законів про працю.

Читайте також:

Штрафи для роботодавців у лютому

Мінімальна зарплата, згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, становить 8 647 грн. У багатьох випадках для обчислення розміру санкцій за порушення трудового законодавства використовують саме цю суму.

Поширеними серед українських підприємців вважаються штрафи за роботу без належного оформлення працівників. Йдеться про фактичний допуск до виконання обов'язків без трудового договору, виплата коштів "у конверті" без сплати ЄСВ і податків тощо.

Штраф становить 10 МЗП за кожного працівника, тобто 86 470 грн. А юридичні особи та ФОПи 1-3 групи зможуть обійтися попередженням. Вже при повторному порушенні (протягом 2 років) санкція збільшиться до 30 МЗП — 259 410 грн.

Інші поширені неправомірні дїі роботодавців включають:

  • прострочення зарплати на місяць і більше, виплата не в повному розмірі — 3 МЗП (25 941 грн);
  • порушення мінімальних державних гарантій з оплати праці — 2 МЗП (17 294 грн);
  • недотримання гарантій та пільг для мобілізованих працівників — 4 МЗП (34 588 грн);
  • недопуск інспекторів Держпраці до перевірки — від 3 МЗП (25 941 грн) до 16 МЗП (138 352 грн);
  • неправильний облік робочого часу — 3 МЗП (25 941 грн);
  • інші порушення трудового законодавства — 1 МЗП (8 647 грн) за кожен випадок.

Як зменшити розмір штрафу

Повноваження накладати санкції на роботодавців лежить на Державній службі України з питань праці відповідно до ст. 265 КЗпП. Контролюючий орган може зменшити фінансове навантаження до 50% за однієї умови — суб’єкт господарювання заплатив половину суми протягом 10 банківських днів із моменту одержання постанови.

В такому випадку обов’язок вважається повністю виконаним. Звісно, сплата штрафу не звільняє підприємця від необхідності усунути всі порушення, адже в разі повторного притягнення до відповідальності втрати будуть набагато більші.

Нагадаємо, в лютому 2026 року цивільних штрафують на 2 550-6 800 грн за носіння військової форми зі знаками розрізнення. Повторне порушення протягом року тягне більший штраф або 40 годин громадських робіт.

Також ми писали, що в Україні змінили строки подання кадрової звітності. У 2026 році юридичні особи та органи влади звітують щомісяця, а ФОПи та самозайняті підприємці — щоквартально протягом 40 днів.

робота штрафи працівники зарплатня роботодавці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
