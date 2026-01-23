Поширені штрафи для ФОП — за що доведеться заплатити сотні тисяч у 2026

Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

У 2026 році фізичних осіб-підприємців чекають різні вимоги, наприклад, щодо встановлення обов’язкового РРО, вчасної сплати податків, ведення товарного обліку і багато іншого. Враховуючи велику кількість правил, не дивно, що деякі ФОПи забувають про них, внаслідок чого вимушені платити штрафні санкції.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найпоширеніші штрафи для ФОП у 2026 році.

Штрафи за несплату податків

Згідно зі статтею 122.1 Податкового кодексу України, порушення строків сплати єдиного податку тягне за собою штраф у розмірі 50%, незалежно від суми боргу. ФОПи 1 групи повинні віддати 166,4 грн (зі ставки 332,8 грн/міс.), ФОП 2 групи — 864,7 грн (зі ставки 1 729,4 грн/міс.).

Для представників 3 групи санкція сягає 5% від погашеної суми, якщо термін прострочення — до 30 календарних днів. У випадку перевищення штраф зростає до 10%. Плюс не варто забувати про пеню, яка нараховується з першого дня для підприємців 1-2 групи.

Фінансове стягнення за ухилення від сплати військового збору аналогічне: 50% ставки, тобто 432,35 грн у 2026 році. А штрафи за ненарахування єдиного соціального внеску однакові для всіх — 20% від суми недоїмки плюс пеня 0,1% за кожен день прострочення.

Штрафи за відсутність РРО

Більшість підприємців повинні використовувати реєстратор розрахункових операцій. До серпня 2025 року діяв перехідний період, коли санкції були зменшені, однак станом на січень 2026-го штраф за відсутність РРО накладають у повному розмірі.

За законом "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" йдеться про такі фінансові стягнення:

100% вартості товарів — при першому порушенні;

150% — при кожному наступному порушенні.

Навіть у межах однієї податкової перевірки можна стикнутися з обома варіантами штрафів, оскільки контролюючий орган бере до уваги всі випадки невидачі фіскального чека.

Штраф за неоформлених працівників

Дуже часто підприємці, які використовують найману працю, намагаються зменшити податковий тиск шляхом неоформлення робітників чи зниження реальної зарплати в деклараціях. Згідно зі статтею 265 Кодексу законів про працю, подібні порушення тягнуть покарання у вигляді десятикратного розміру МЗП.

У 2026 році мінімальна зарплата встановлена на рівні 8 647 грн, отже штраф сягає 86 470 грн. У випадку повторного притягнення до відповідальності доведеться заплатити втричі більше — 259 410 грн. Причому санкції накладають окремо за кожного неоформленого працівника.

