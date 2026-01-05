Податкові нововведення у 2026 — що чекає багатьох ФОПів наступного року

Жінка з документами. Фото: Pexels

Фізичних осіб-підприємців чекають вагомі зміни найближчим часом. Серед головних нововведень — податки у 2026 році, платіжні термінали для ФОП 1 групи, заборона певної діяльності, оновлений порядок надсилання повідомлень-рішень від ДПС тощо.

до яких податкових змін готуватися українцям у 2026 році.

Нові суми податків у 2026

Згідно з держбюджетом-2026, з 1 січня відбулося підвищення мінімальної зарплати до 8 647 грн і прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 3 328 грн. Саме від цих показників залежать деякі суми податків, зокрема для ФОП 1 та 2 групи спрощеної системи.

Підприємцям доведеться платити вже в січні:

864,7 грн — військовий збір для ФОП 1-2 групи;

1 902,34 грн — мінімальний єдиний соціальний внесок;

332,8 грн — єдиний податок для ФОП 1 групи;

1 729,4 грн — єдиний податок для ФОП 2 групи.

Це збільшені суми, порівняно з 2025 роком, оскільки військовий збір встановлений на рівні 10% від мінімальної зарплати, а єдиний податок — на рівні 10% від прожиткового мінімуму (1 група) та 20% від МЗП (2 група).

Річні ліміти доходу для фізичних осіб-підприємців також змінилися у 2026 році: ФОП 1 групи — 1 444 049 грн (167 МЗП), ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 МЗП), ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Обов’язковий платіжний термінал

Інше нововведення стосується обов’язку для ФОП 1 групи використовувати платіжні термінали. Норма постанови Кабінету Міністрів № 894 передбачає, що з 1 січня цю вимогу повинні реалізувати підприємці, які продають товари через торгові автомати, займаються виїзною торгівлею або постачають власноручно вирощену продукцію.

Однак уряд ухвалив рішення відтермінувати зобов’язання до завершення воєнного стану в Україні та ще на три місяці після його скасування. Тож у січні 2026 року ФОП 1 групи точно не будуть карати за відсутність платіжного терміналу.

Охоронна діяльність для ФОП

До переліку видів економічної діяльності, заборонених на єдиному податку, включили надання ліцензованих послуг з охорони майна та громадян (КВЕДи 80.10 і 80.20). З 1 січня 2026 року ФОП на спрощеній системі не можуть займатися такою роботою.

Необхідно терміново відмовитися від КВЕДу чи перейти на загальну систему оподаткування. Щоправда, закон дозволяє такий перехід лише з другого кварталу 2026 року, якщо ФОП не встиг подати заяву до граничної дати (середина грудня 2025-го).

Надсилання податкових повідомлень-рішень

З 26 лютого в Україні будуть застосовувати оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР). Це затверджено наказом Міністерства фінансів від 09.10.2025 № 513. Передбачаються такі зміни наприкінці зими:

врахування окремих правил сплати податків під час воєнного стану;

надсилання ППР при ліквідації контролюючого органу;

оновлення форм ППР з урахуванням іншої нумерації.

До всього, планується запровадження додаткових зручностей для платників податків. Наприклад, з’являться QR-коди для швидкого виконання фінансових зобов’язань. Плюс будуть відображатися дані про судові та адміністративні оскарження, які вплинули на розмір податків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців чекає багато фінансових змін у 2026 році. Найголовніше — підвищення соціальних стандартів із 1 січня, тобто мінімальної зарплати, пенсії та прожиткового мінімуму.

Також ми писали, що деякі українці можуть не платити військовий збір у 2026 році. Список пільгових категорій осіб доволі широкий, у нього входять чинні військові та ФОПи в зонах ведення бойових дій.