Налоговые нововведения в 2026 — что ждет многих ФЛП в следующем году

Физических лиц-предпринимателей ждут весомые изменения в ближайшее время. Среди главных нововведений — налоги в 2026 году, платежные терминалы для ФЛП 1 группы, запрет определенной деятельности, обновленный порядок отправки уведомлений-решений от ГНС и прочее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к каким налоговым изменениям готовиться украинцам в 2026 году.

Новые суммы налогов в 2026

Согласно госбюджету-2026, с 1 января произошло повышение минимальной зарплаты до 8 647 грн и прожиточного минимума для трудоспособных лиц до 3 328 грн. Именно от этих показателей зависят некоторые суммы налогов, в частности для ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы.

Предпринимателям придется платить уже в январе:

864,7 грн — военный сбор для ФЛП 1-2 группы;

1 902,34 грн — минимальный единый социальный взнос;

332,8 грн — единый налог для ФЛП 1 группы;

1 729,4 грн — единый налог для ФЛП 2 группы.

Это увеличенные суммы по сравнению с 2025 годом, поскольку военный сбор установлен на уровне 10% от минимальной зарплаты, а единый налог — на уровне 10% от прожиточного минимума (1 группа) и 20% от МЗП (2 группа).

Годовые лимиты дохода для физических лиц-предпринимателей тоже изменились в 2026 году: ФЛП 1 группы — 1 444 049 грн (167 МЗП), ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 МЗП), ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Обязательный платежный терминал

Другое нововведение касается обязанности для ФЛП 1 группы использовать платежные терминалы. Норма постановления Кабинета Министров № 894 предусматривает, что с 1 января это требование должны реализовать предприниматели, которые продают товары через торговые автоматы, занимаются выездной торговлей или поставляют собственноручно выращенную продукцию.

Однако правительство приняло решение отсрочить обязательство до завершения военного положения в Украине и еще на три месяца после его отмены. Поэтому в январе 2026 года ФЛП 1 группы точно не будут наказывать за отсутствие платежного терминала.

Охранная деятельность для ФЛП

В перечень видов экономической деятельности, запрещенных на едином налоге, включили предоставление лицензированных услуг по охране имущества и граждан (КВЭД 80.10 и 80.20). С 1 января 2026 года ФЛП на упрощённой системе не могут заниматься такой работой.

Необходимо срочно отказаться от КВЭД или перейти на общую систему налогообложения. Правда, закон разрешает такой переход только со второго квартала 2026 года, если ФЛП не успел подать заявление до предельной даты (середина декабря 2025-го).

Отправка налоговых уведомлений-решений

С 26 февраля в Украине будут применять обновленный порядок отправки налоговых уведомлений-решений (НУР). Это утверждено приказом Министерства финансов от 09.10.2025 № 513. Предусматриваются такие изменения в конце зимы:

учет отдельных правил уплаты налогов во время военного положения;

отправка НУР при ликвидации контролирующего органа;

обновление форм НУР с учетом другой нумерации.

Ко всему, планируется введение дополнительных удобств для налогоплательщиков. Например, появятся QR-коды для быстрого выполнения финансовых обязательств. Плюс будут отображаться данные о судебных и административных обжалованиях, которые повлияли на размер налогов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев ждет много финансовых изменений в 2026 году. Самое главное — повышение социальных стандартов с 1 января, то есть минимальной зарплаты, пенсии и прожиточного минимума.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут не платить военный сбор в 2026 году. Список льготных категорий довольно широкий, в него входят действующие военные и ФЛП в зонах ведения боевых действий.