Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Обязательный НДС для ФЛП — введут ли налог с 2026 года

Обязательный НДС для ФЛП — введут ли налог с 2026 года

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 13:03
НДС для ФЛП на едином налоге — к чему готовиться в 2026 году
Деньги в руках. Фото: Unsplash

Для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе могут ввести налог на добавленную стоимость. В Украине длятся дискуссии о потенциальных изменениях, которые коснутся ФЛП с оборотом налогооблагаемых операций более 1 млн гривен.

Об этом рассказал народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько в эфире Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Будет ли НДС для ФЛП в 2026 году

Представителям бизнеса не стоит волноваться: им не придется регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года. По словам спикера, сейчас появился только законопроект от Министерства финансов, предусматривающий новые правила для плательщиков единого налога по НДС.

"НДС с нового года не будет. Есть только проект закона как идея, против которой мы боремся. И я хочу посмотреть в глаза тем депутатам в парламенте, у которых поднимется рука нажать зеленую кнопку "За". По моему убеждению, пройти в сессионном зале у этого законопроекта очень мало шансов", — констатировал нардеп.

Что может изменить НДС для ФЛП

18 декабря Минфин обнародовал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации плательщиков единого налога плательщиками налога на добавленную стоимость". Основное предложение — ввести обязательную НДС-регистрацию для подавляющего большинства ФЛП на упрощенной системе с 1 января 2027 года.

В случае одобрения инициативы предпринимателям 1-3 группы и юридическим лицам (кроме е-резидентов), которые в течение 12 месяцев превысили лимит налогооблагаемых операций (более 1 млн гривен), придется стать плательщиками НДС.

Ставка налога на добавленную стоимость, согласно предложению Министерства финансов, останется на текущем уровне — 20%. ФЛП 3 группы будут автоматически переходить на 3% ЕН вместо 5%, а всех плательщиков обяжут использовать типовую форму учета доходов и расходов вместо произвольной.

Важно понимать, что в оборот до 1 млн гривен будут включать продажи товаров и услуг, даже онлайн-операции, осуществляемые через сайты, мобильные приложения и другие цифровые платформы. От нововведения ожидают поступления в бюджет около 40,1 млрд гривен дополнительно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые физические лица-предприниматели могут не платить военный сбор. В 2026 году льготу будут иметь ФЛП-военнослужащие и бизнес, зарегистрированный на временно оккупированных территориях.

Также мы писали, что уклонение от уплаты налогов в Украине карается штрафными санкциями. ФЛП ждет административное наказание за долги по единому социальному взносу, военному сбору, единому налогу и т.д.

ФЛП налоги предприниматели НДС 2026 год
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации