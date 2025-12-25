НДС для ФЛП на едином налоге — к чему готовиться в 2026 году

Деньги в руках. Фото: Unsplash

Для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе могут ввести налог на добавленную стоимость. В Украине длятся дискуссии о потенциальных изменениях, которые коснутся ФЛП с оборотом налогооблагаемых операций более 1 млн гривен.

Об этом рассказал народный депутат от "Батькивщины" Иван Крулько в эфире Новини.LIVE.

Будет ли НДС для ФЛП в 2026 году

Представителям бизнеса не стоит волноваться: им не придется регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость с 1 января 2026 года. По словам спикера, сейчас появился только законопроект от Министерства финансов, предусматривающий новые правила для плательщиков единого налога по НДС.

"НДС с нового года не будет. Есть только проект закона как идея, против которой мы боремся. И я хочу посмотреть в глаза тем депутатам в парламенте, у которых поднимется рука нажать зеленую кнопку "За". По моему убеждению, пройти в сессионном зале у этого законопроекта очень мало шансов", — констатировал нардеп.

Что может изменить НДС для ФЛП

18 декабря Минфин обнародовал законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно регистрации плательщиков единого налога плательщиками налога на добавленную стоимость". Основное предложение — ввести обязательную НДС-регистрацию для подавляющего большинства ФЛП на упрощенной системе с 1 января 2027 года.

В случае одобрения инициативы предпринимателям 1-3 группы и юридическим лицам (кроме е-резидентов), которые в течение 12 месяцев превысили лимит налогооблагаемых операций (более 1 млн гривен), придется стать плательщиками НДС.

Ставка налога на добавленную стоимость, согласно предложению Министерства финансов, останется на текущем уровне — 20%. ФЛП 3 группы будут автоматически переходить на 3% ЕН вместо 5%, а всех плательщиков обяжут использовать типовую форму учета доходов и расходов вместо произвольной.

Важно понимать, что в оборот до 1 млн гривен будут включать продажи товаров и услуг, даже онлайн-операции, осуществляемые через сайты, мобильные приложения и другие цифровые платформы. От нововведения ожидают поступления в бюджет около 40,1 млрд гривен дополнительно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые физические лица-предприниматели могут не платить военный сбор. В 2026 году льготу будут иметь ФЛП-военнослужащие и бизнес, зарегистрированный на временно оккупированных территориях.

Также мы писали, что уклонение от уплаты налогов в Украине карается штрафными санкциями. ФЛП ждет административное наказание за долги по единому социальному взносу, военному сбору, единому налогу и т.д.