ПДВ для ФОП на єдиному податку — до чого готуватися у 2026 році

Для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі можуть ввести податок на додану вартість. В Україні тривають дискусії щодо запровадження змін, які торкнуться ФОПів з оборотом оподатковуваних операцій понад 1 млн гривень.

Про це розповів народний депутат від "Батьківщини" Іван Крулько в ефірі Новини.LIVE.

Чи буде ПДВ для ФОП у 2026 році

Представникам бізнесу не варто хвилюватися: їм не доведеться реєструватися платниками податку на додану вартість з 1 січня 2026 року. За словами спікера, наразі з’явився лише законопроєкт від Міністерства фінансів, який передбачає нові правила для платників єдиного податку щодо ПДВ.

"ПДВ з нового року не буде. Є тільки проєкт закону як ідея, проти якої ми боремося. І я хочу подивитися в очі тим депутатам у парламенті, в яких підніметься рука натиснути зелену кнопку "За". На моє переконання, пройти в сесійній залі в цього законопроєкту дуже мало шансів", — констатував нардеп.

Що може змінити ПДВ для ФОП

18 грудня Мінфін оприлюднив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реєстрації платників єдиного податку платниками податку на додану вартість". Основна пропозиція — запровадити обов’язкову ПДВ-реєстрацію для переважної більшості ФОП на спрощеній системі з 1 січня 2027 року.

У разі схвалення ініціативи підприємцям 1-3 групи та юридичним особам (окрім е-резидентів), які протягом 12 місяців перевищили ліміт оподатковуваних операцій (понад 1 млн гривень), доведеться стати платниками ПДВ.

Ставка податку на додану вартість, згідно з пропозицією Міністерства фінансів, залишиться на поточному рівні — 20%. ФОП 3 групи будуть автоматично переходити на 3% ЄП замість 5%, а всіх платників зобов’яжуть використовувати типову форму обліку доходів і витрат замість довільної.

Важливо розуміти, що в оборот до 1 млн гривень включатимуть продажі товарів і послуг, навіть онлайн-операції, що здійснюються через сайти, мобільні застосунки та інші цифрові платформи. Від нововведення очікують надходження в бюджет близько 40,1 млрд гривень додатково.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати військовий збір. У 2026 році пільгу матимуть ФОПи-військовослужбовці та бізнес, зареєстрований на тимчасово окупованих територіях.

Також ми писали, що ухилення від сплати податків в Україні карається штрафними санкціями. ФОПів чекає адміністративне покарання за борги по єдиному соціальному внеску, військовому збору, єдиному податку тощо.