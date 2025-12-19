Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Штрафи для ФОП — що загрожує за ухилення від податків у 2026 році

Штрафи для ФОП — що загрожує за ухилення від податків у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 09:10
Штрафи за ухилення від податків — скільки будуть втрачати ФОПи у 2026 році
Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки, інакше загрожують великі штрафи. Суми фінансового стягнення залежать від групи платника на спрощеній системі, виду податкового навантаження і часу затримки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки доведеться заплатити ФОПу за ухилення від обов’язкових податків у 2026 році.

Реклама
Читайте також:

Штрафи за несплату єдиного податку

Закон зобов’язує ФОПів 1 та 2 групи спрощеної системи сплачувати ЄП щомісяця авансовими внесками (до 20 числа). Порушивши строки, доведеться відповідати по статті 122.1 Податкового кодексу України.

Розмір штрафу становить 50% ставки ЄП, незалежно від суми заборгованості. З 1 січня єдиний податок збільшиться, оскільки виросте мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, тому з підприємців у 2026 році будуть стягувати:

  • ФОП 1 групи — 166,4 грн (зі ставки 332,8 грн/міс.);
  • ФОП 2 групи — 864,7 грн (зі ставки 1 729,4 грн/міс.).

Що стосується ФОП 3 групи, то для них штрафи за несплату єдиного податку залежать від часу заборгованості. Наприклад, якщо прострочення не перевищило 30 календарних днів — санкція становить 5% погашеної суми. Після 30 днів штраф зросте до 10%.

Плюс не варто забувати про пеню. Згідно зі статтею 129 ПКУ, її нараховують з першого дня прострочення для ФОП 1-2 груп, після 90 календарних днів — для ФОП 3 групи.

Штрафи за військовий збір та ЄСВ

У випадку фізичних осіб-підприємців 1 та 2 групи діють аналогічні правила нарахування фінансової санкції, що для ЄП. Тобто штраф становить 50% ставки військового збору, а саме — 432,35 грн у 2026 році, незалежно від недоплаченої суми. З 1 січня розмір ВЗ підвищиться з 800 до 864,70 грн.

Правила нарахування штрафу за ухилення від військового збору для ФОП 3 групи також повністю повторюють вимоги щодо ЄП: прострочення до 30 днів — 5%, більше 30 днів — 10%. Нагадаємо, представники 3 групи сплачують у державний бюджет 1% від доходу за звітний період.

Нарешті, штрафи за несплату єдиного соціального внеску однакові для всіх ФОП. Стаття 25 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" говорить, що ухилення загрожує санкцією в розмірі 20% суми недоїмки. Плюс нараховується пеня 0,1% за кожен день прострочення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні може з’явитися новий податок. Планується створення Фонду відбудови, який хочуть наповнювати частково коштами від податкових надходжень. Однак зміни можливі тільки після завершення війни.

Також ми писали, яким чином податкова служба дізнається про приховані доходи підприємців. Контролюючий орган використовує метод перехресної звірки, порівнюючи дані про перекази в різних джерелах.

ФОП податки гроші штрафи підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації