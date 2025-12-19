Штрафи за ухилення від податків — скільки будуть втрачати ФОПи у 2026 році

Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки, інакше загрожують великі штрафи. Суми фінансового стягнення залежать від групи платника на спрощеній системі, виду податкового навантаження і часу затримки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки доведеться заплатити ФОПу за ухилення від обов’язкових податків у 2026 році.

Штрафи за несплату єдиного податку

Закон зобов’язує ФОПів 1 та 2 групи спрощеної системи сплачувати ЄП щомісяця авансовими внесками (до 20 числа). Порушивши строки, доведеться відповідати по статті 122.1 Податкового кодексу України.

Розмір штрафу становить 50% ставки ЄП, незалежно від суми заборгованості. З 1 січня єдиний податок збільшиться, оскільки виросте мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, тому з підприємців у 2026 році будуть стягувати:

ФОП 1 групи — 166,4 грн (зі ставки 332,8 грн/міс.);

ФОП 2 групи — 864,7 грн (зі ставки 1 729,4 грн/міс.).

Що стосується ФОП 3 групи, то для них штрафи за несплату єдиного податку залежать від часу заборгованості. Наприклад, якщо прострочення не перевищило 30 календарних днів — санкція становить 5% погашеної суми. Після 30 днів штраф зросте до 10%.

Плюс не варто забувати про пеню. Згідно зі статтею 129 ПКУ, її нараховують з першого дня прострочення для ФОП 1-2 груп, після 90 календарних днів — для ФОП 3 групи.

Штрафи за військовий збір та ЄСВ

У випадку фізичних осіб-підприємців 1 та 2 групи діють аналогічні правила нарахування фінансової санкції, що для ЄП. Тобто штраф становить 50% ставки військового збору, а саме — 432,35 грн у 2026 році, незалежно від недоплаченої суми. З 1 січня розмір ВЗ підвищиться з 800 до 864,70 грн.

Правила нарахування штрафу за ухилення від військового збору для ФОП 3 групи також повністю повторюють вимоги щодо ЄП: прострочення до 30 днів — 5%, більше 30 днів — 10%. Нагадаємо, представники 3 групи сплачують у державний бюджет 1% від доходу за звітний період.

Нарешті, штрафи за несплату єдиного соціального внеску однакові для всіх ФОП. Стаття 25 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" говорить, що ухилення загрожує санкцією в розмірі 20% суми недоїмки. Плюс нараховується пеня 0,1% за кожен день прострочення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні може з’явитися новий податок. Планується створення Фонду відбудови, який хочуть наповнювати частково коштами від податкових надходжень. Однак зміни можливі тільки після завершення війни.

Також ми писали, яким чином податкова служба дізнається про приховані доходи підприємців. Контролюючий орган використовує метод перехресної звірки, порівнюючи дані про перекази в різних джерелах.