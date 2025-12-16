Відео
Дата публікації: 16 грудня 2025 10:05
Зміна групи ФОП з 1 січня — кого можуть примусово перевести в новому році
Жінка з документами. Фото: Pexels

Через одну критичну помилку ФОПа можуть перевести на загальну систему оподаткування з січня 2026 року. Або примусово змінити його групу. Плюс передбачено штраф у розмірі 15%, який доведеться заплатити за порушення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому підприємця можуть безапеляційно перевести зі спрощеної системи оподаткування на загальну.

Читайте також:

Річні ліміти доходу для ФОП

Українське законодавство встановило для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку ліміти доходу — максимальні суми, які не можна перевищувати упродовж календарного року. Розміри залежать від мінімальної зарплати, що діє на 1 січня.

Якщо станом на 31 грудня 2025 року дохід ФОПа перебуватиме на вищому рівні, ніж дозволено законом, контролюючий орган буде змушений притягнути порушника до відповідальності. По-перше, його примусово переведуть на іншу групу чи загальну систему з нового кварталу, тобто 1 січня 2026 року.

По-друге, ФОП заплатить штрафну санкцію в розмірі 15% від суми перевищення ліміту. Наприклад, якщо протягом поточного року він заробив 8 100 000 грн замість дозволених 6 672 000 грн (на 2 групі), то штраф стягнуть з суми 1 428 000 грн. Вийде доволі багато — 214 200 грн.

Які доходи дозволені ФОП у 2025

Станом на 2025 рік мінімальна зарплата перебуває на рівні 8 000 грн/міс., отже річні ліміти доходу дорівнюють:

  • для 1 групи — 1 336 000 грн (167 МЗП);
  • для 2 групи — 6 672 000 грн (834 МЗП);
  • для 3 групи — 9 336 000 грн (1167 МЗП).

Варто уточнити, що з 1 січня "мінімалка" в Україні зросте до 8 647 грн (+647 грн), що автоматично збільшить ліміти на 2026 рік. ФОПи 1 групи зможуть заробити до 1 444 049 грн (+108 049 грн), ФОПи 2 групи — до 7 211 598 грн (+539 598 грн), ФОПи 3 групи — до 10 091 049 грн (755 049 грн).

Нагадаємо, податкова виявляє приховані доходи підприємців шляхом перехресної звірки. Вона порівнює відомості в різних деклараціях і шукає незрозумілі розбіжності в сумах виплат/надходжень.

Також ми писали, що контролюючий орган може отримати доступ до банківської таємниці ФОП лише після доведення факту неможливості здійснення перевірки. Адже законні процедури мають бути виконані.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
