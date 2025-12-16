Видео
Видео

Большой штраф и новая группа ФЛП — кому грозят проблемы с января

Большой штраф и новая группа ФЛП — кому грозят проблемы с января

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 10:05
Смена группы ФЛП с 1 января — кого могут принудительно перевести в новом году
Женщина с документами. Фото: Pexels

Из-за одной критической ошибки ФЛП могут перевести на общую систему налогообложения с января 2026 года. Или принудительно сменить его группу. Плюс предусмотрен штраф в размере 15%, который придется заплатить за нарушение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему предпринимателя могут безапелляционно перевести с упрощенной системы налогообложения на общую.

Читайте также:

Годовые лимиты дохода для ФЛП

Украинское законодательство установило для физических лиц-предпринимателей на едином налоге лимиты дохода — максимальные суммы, которые нельзя превышать в течение календарного года. Размеры зависят от минимальной зарплаты, действующей на 1 января.

Если по состоянию на 31 декабря 2025 года доход ФЛП будет находиться на более высоком уровне, чем разрешено законом, контролирующий орган будет вынужден привлечь нарушителя к ответственности. Во-первых, его принудительно переведут на другую группу или общую систему с нового квартала, то есть 1 января 2026 года.

Во-вторых, ФЛП заплатит штрафную санкцию в размере 15% от суммы превышения лимита. Например, если в течение текущего года он заработал 8 100 000 грн вместо разрешенных 6 672 000 грн (на 2 группе), то штраф взыщут с суммы 1 428 000 грн. Получится довольно много — 214 200 грн.

Какие доходы разрешены ФЛП в 2025

По состоянию на 2025 год минимальная зарплата находится на уровне 8 000 грн/мес., следовательно годовые лимиты дохода равны:

  • для 1 группы — 1 336 000 грн (167 МЗП);
  • для 2 группы — 6 672 000 грн (834 МЗП);
  • для 3 группы — 9 336 000 грн (1167 МЗП).

Стоит уточнить, что с 1 января "минималка" в Украине вырастет до 8 647 грн (+647 грн), что автоматически увеличит лимиты на 2026 год. ФЛП 1 группы смогут заработать до 1 444 049 грн (+108 049 грн), ФЛП 2 группы — до 7 211 598 грн (+539 598 грн), ФЛП 3 группы — до 10 091 049 грн (755 049 грн).

Напомним, налоговая выявляет скрытые доходы предпринимателей путем перекрестной сверки. Она сравнивает сведения в разных декларациях и ищет непонятные расхождения в суммах выплат/поступлений.

Также мы писали, что контролирующий орган может получить доступ к банковской тайне ФЛП только после доказательства факта невозможности осуществления проверки. Ведь законные процедуры должны быть выполнены.

ФЛП штрафы доходы предприниматели лимиты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
