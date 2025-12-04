Видео
Главная Экономика Не хватит денег на штрафы — три критические ошибки ФЛП

Не хватит денег на штрафы — три критические ошибки ФЛП

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 11:30
Критические ошибки ФЛП — какие типичные нарушения стоят тысячи гривен
Девушка с документами. Фото: Pexels

Любая ошибка ФЛП, даже незначительная, может дорого ему стоить. В конце календарного года традиционно выявляются недостатки в учете или оформлении платежных операций. Не помешает узнать, какие типичные нарушения приведут к начислению серьезных финансовых санкций.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Предоставление услуг без КВЭД

ФЛП может принимать платежи только по тем кодам экономической деятельности, которые содержатся в реестре плательщиков единого налога. В противном случае контролирующий орган обязан аннулировать право предпринимателя на упрощенную систему налогообложения.

Другое наказание — штраф в размере 15% дохода, полученного от ведения деятельности с нарушением законодательных требований. Чтобы не нарваться на неприятности, стоит зарегистрировать КВЭД до момента подачи отчетности.

Оплата ФЛП без проверки статуса

Предприниматель должен точно знать, что контрагент является зарегистрированным бизнесменом, прежде чем оплачивать его услуги. Иначе нужно удержать и уплатить 18% НДФЛ и 5% военного сбора. А неуплата влечет штраф 25% от суммы и пеню за каждый день просрочки.

Проверить статус ФЛП можно в:

  • Едином государственном реестре по ФИО или налоговому номеру;
  • Реестре плательщиков единого налога в электронном кабинете;
  • публичных сервисах.

Стоит знать, что при условии регистрации предпринимателя на временно оккупированной территории удержание НДФЛ и военного сбора является обязательным независимо от наличия статуса ФЛП.

Превышение годового лимита дохода

Ничто так не приносит проблемы предпринимателям, как превышение лимита дохода в конце отчетного года. ФЛП обяжут заплатить штраф 15% от суммы превышения и переведут на другую группу единого налога или общую систему с нового квартала.

Превентивными мерами могут быть приостановление платежей от контрагентов, возврат средств, отсрочка поступлений, привлечение партнеров для распределения дохода или переоформление отношений (договор комиссии).

Напомним, ФЛП должны обратиться в контролирующий орган в декабре, если хотят перейти на общую систему налогообложения или изменить группу с нового квартала. Дедлайн подачи заявления — 16 и 21 декабря.

Также мы писали, что предприниматели в декабре должны провести сверку платежей по ЕСВ и ЕН, подготовить первичные документы, актуализировать данные в банке, провести ревизию КВЭД и утвердить график отпусков.

ФЛП деньги штрафы бизнес предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
