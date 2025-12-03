Изменения для ФЛП с 1 января — что должны успеть предприниматели до середины декабря

Работа за ноутбуком. Фото: Pexels

В декабре предпринимателей ждут различные обязанности, не только своевременная уплата налогов и отчетность перед контролирующим органом. Может возникнуть необходимость перейти на другую группу упрощенной системы или выбрать общую систему налогообложения. Но важно успеть подать заявление до предельной даты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как ФЛП сменить группу с 1 января 2026 года.

Что надо успеть ФЛП в декабре

Причины для перехода на другую группу или систему бывают разные — иногда принудительные, иногда добровольные. Однако закон позволяет подобные изменения в предпринимательской деятельности только один раз в течение календарного года. Более того, не успев подать заявление до конкретной даты в декабре, придется ждать завершения первого квартала-2026.

Предельные даты для обращения в налоговую такие:

до 16 декабря — для перехода на упрощенную систему или смену группы с 1 января;

до 21 декабря — для перехода на общую систему с 1 января.

В случае успешной подачи заявления изменения вступят в силу с началом первого квартала. Но если ФЛП не успеет вовремя обратиться в ГНС, ему придется ждать следующей возможности для перехода с 1 апреля 2026 года.

От представителей бизнеса требуется заполнение бланка по форме и подача расчета дохода за предыдущий календарный год (для тех, кто намерен выбрать единый налог). Документы принимают в электронной форме с помощью Кабинета плательщика на портале ГНС. Также можно лично занести заявление или отправить Укрпоштой.

Зачем менять группу или систему

Потребность возникает по многим причинам. Среди наиболее распространенных — потенциальная смена деятельности, которую невозможно осуществлять на конкретной группе упрощенной системы. Нередко приходится "вносить правки" в бизнес из-за превышения годового лимита дохода и нежелания платить большой штраф (15% от чрезмерной суммы).

Другие распространенные основания включают:

необходимость уменьшения налоговой нагрузки (если деятельность не противоречит выбранной группе);

найм большего количества сотрудников;

желание сотрудничать с контрагентами, что доступно только представителям 2 и 3 группы ЕН;

выбор КВЭД, доступных только для конкретной группы;

потенциальный перевод на НДС.

Кстати, налоговики объяснили, как правильно заполнить заявление об отказе от упрощенной системы. В поле 5.5 обязательно надо указать последний день, когда плательщик находился на ЕН — 31 декабря 2025 года. Плюс необходимо поставить отметку в поле "Причины отказа" — "самостоятельный отказ в связи с переходом на уплату других налогов и сборов".

