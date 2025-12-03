Зміни для ФОП з 1 січня — що мають встигнути підприємці до середини грудня

Робота за ноутбуком. Фото: Pexels

У грудні підприємців чекають різні обов’язки, не лише своєчасна сплата податків і звітність перед контролюючим органом. Може виникнути потреба перейти на іншу групу спрощеної системи чи обрати загальну систему оподаткування. Але важливо встигнути подати заяву до граничної дати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як ФОП змінити групу з 1 січня 2026 року.

Що мають встигнути ФОП у грудні

Причини для переходу на іншу групу чи систему бувають різні — інколи примусові, інколи добровільні. Однак закон дозволяє подібні зміни в підприємницькій діяльності лише один раз протягом календарного року. Більше того, не встигнувши подати заяву до конкретної дати в грудні, доведеться чекати завершення першого кварталу-2026.

Граничні дати для звернення в податкову такі:

до 16 грудня — для переходу на спрощену систему чи зміну групи з 1 січня;

до 21 грудня — для переходу на загальну систему з 1 січня.

В разі успішного подання заяви зміни набудуть чинності з початком першого кварталу. Але якщо ФОП не стигне вчасно звернутися в ДПС, йому доведеться чекати наступної можливості для переходу з 1 квітня 2026 року.

Від представників бізнесу вимагається заповнення бланку за формою і подання розрахунку доходу за попередній календарний рік (для тих, хто має намір обрати єдиний податок). Документи приймають в електронній формі за допомогою Кабінету платника на порталі ДПС. Також можна особисто занести заяву чи відправити Укрпоштою.

Навіщо змінювати групу або систему

Потреба виникає з багатьох причин. Серед найбільш поширених — потенційна зміна діяльності, яку неможливо здійснювати на конкретній групи спрощеної системи. Нерідко доводиться "вносити правки" в бізнес через перевищення річного ліміту доходу і небажання платити великий штраф (15% від надмірної суми).

Інші поширені підстави включають:

необхідність зменшення податкового навантаження (якщо діяльність не суперечить обраній групі);

найм більшої кількості працівників;

бажання співпрацювати з контрагентами, що доступно лише представникам 2 і 3 групи ЄП;

обрання КВЕДів, доступних тільки для конкретної групи;

потенційне переведення на ПДВ.

До речі, податківці пояснили, як правильно заповнити заяву про відмову від спрощеної системи. У полі 5.5 обов’язково треба вказати останній день, коли платник перебував на ЄП — 31 грудня 2025 року. Плюс необхідно поставити позначку в полі "Причини відмови" — "самостійна відмова у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, всім підприємцям необхідно завершити обов’язкові завдання до кінця 2025 року. В грудні ФОПам треба звірити річний ліміт доходу і податкові платежі, підготувати документи, актуалізувати дані тощо.

Також ми писали, що деяких представників бізнесу можуть чекати проблеми наприкінці року. Якщо ФОП перевищить ліміт доходу в грудні, йому загрожує штраф 15% і перехід на іншу групу спрощеної системи.