Донати і виплати від YouTube — яку частину доходу мають віддати ФОПи-блогери

Чимало українців займаються блогерством, перетворивши його на повноцінне джерело доходу. Контент-мейкери нерідко відкривають ФОП, аби легалізувати діяльність і сплачувати податки з прибутку. Однак не всі знають, які фінансові надходження на підприємницький рахунок потрібно включати в дохід.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Які податки треба платити з донатів

Донати — це добровільні внески від глядачів, які надходять блогеру через спеціальні сервіси, наприклад, Base від Monobank або Donatello. Вони одразу поступають на рахунок ФОПа, однак не підлягають оподаткуванню за ставкою 5% (3 група ЄП).

"Офіційна позиція ДПС: донат — це благодійний внесок, дар, пожертва. Такі надходження не пов’язані з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг. Тому в розумінні Податкового кодексу це не є господарською діяльністю", — зазначив фахівець.

В додатку до листа від 16.10.2025 №1140/2/99-00-21-03-02-02 контролюючий орган пояснив, що дохід у вигляді "донатів", який надходить на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця, не включається до доходу ФОПа — платника єдиного податку, але оподатковується за загальними правилами розділу IV ПКУ:

ПДФО — 18%;

військовий збір — 5%.

Виходить, загальна ставка фінансового зобов’язання — 23% замість 6% на 3 групі спрощеної системи. Постає питання, чи доцільно реєструвати ФОП, але сплачувати податки як фізична особа? Це потрібно робити, якщо паралельно з донатами блогер отримує:

оплату за підписки чи ексклюзивний контент;

кошти від рекламних інтеграцій;

виплати за партнерські програми;

оплату за консультації чи навчання.

Тоді частина прибутку підлягатиме оподаткуванню за ставкою ЄП, а залишок (конкретно донати) — за загальним правилом.

Виплати від YouTube за рекламу

Ще одне традиційне джерело заробітку для блогерів — виплати від платформи за рекламу. Ситуація з оподаткуванням неоднозначна, оскільки ставка буде залежати від типу реклами. Якщо йдеться про стандартні YouTube-інтеграції (коли майданчик автоматично вставляє короткі ролики на початку і посередині відео), то виплати вважають іноземним доходом фізичної особи (23% від суми).

А буває, що реклама напряму пов’язана з підприємницькою діяльністю, наприклад, репрезентує послуги/товари блогера. Тоді кошти від YouTube за подібну інтеграцію включаються в дохід ФОПа та оподатковуються за ставкою ЄП відповідно до обраної групи спрощеної системи.

