Перевищення ліміту доходу — як ФОП уникнути проблем наприкінці 2025 року

Калькулятор і документи. Фото: Pexels

До завершення четвертого кварталу залишилося трохи більше місяця. ФОПи мають ретельно слідкувати за своїми доходами, аби до кінця року не перевищити встановлений ліміт. Покарання за порушення буде не з приємних. Однак існують способи цього уникнути.

Юрист Богдан Янків розповів у власному блозі, які існують легальні способи уникнути перевищення ліміту доходу.

Реклама

Читайте також:

Які річні ліміти доходу мають ФОПИ

Фізичні особи-підприємці на спрощеній системі повинні стежити за доходами, оскільки закон забороняє перевищення встановленої суми. Якщо ФОП протягом року діяльності вийде за фінансові межі, його чекають великі штрафи і примусове переведення на іншу групу чи загальну систему.

У 2025 році діють такі річні ліміти доходу:

ФОП 1 групи — 1 336 000 грн;

ФОП 2 групи — 6 672 000 грн;

ФОП 3 групи — 9 336 000 грн.

Після перевищення ліміту доведеться заплатити штраф — єдиний податок за ставкою 15% на надмірну суму. Аби цього уникнути, слід завчасно перевіряти підприємницькі рахунки. А якщо до критичного рівня залишилося небагато, можна здійснити кілька превентивних кроків.

Що робити при перевищенні ліміту доходу

Варіантів виходу з ситуації існує багато. Найбільш надійний спосіб — самостійно подати заявку про перехід на іншу групу чи загальну систему, не чекаючи рішення податкової. Тоді річний ліміт автоматично збільшиться, хоча не всім ФОПам такий розвиток подій буде вигідний, враховуючи необхідність сплати податкового зобов'язання.

Щоб не довести до цього, але й не припиняти господарську діяльність до закінчення календарного року, можна реалізувати такі варіанти уникнення перевищення ліміту доходу:

відтермінувати платежі контрагентів до січня;

залучити ФОПи друзів, родичів або колег для прийому частини платежів;

ініціювати повернення коштів із рахунку платникам;

змінити договір поставки на комісійний/агентський;

змінити призначення платежу (дуже ризиковий варіант).

Звісно, ці способи не завжди будуть доступні для реалізації, оскільки контрагенти можуть не погодитися на повернення чи затримку платежів, а використання інших ФОПів нерідко визнають схемою дроблення бізнесу. Тому найбезпечніше — перевестися на іншу групу єдиного податку чи тимчасово призупинити діяльність, поки не закінчиться 2025 рік.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи мають вчасно сплачувати єдиний податок і військовий збір, адже за прострочення накладаються штрафи. Для 3 групи затримка до 30 днів коштуватиме 5% боргу, понад 30 днів — 10%.

Також ми писали, що повинні зробити новостворені підприємці одразу після відкриття ФОП. Їм необхідно додати чи замінити КВЕДи, зареєструвати РРО і подати заявку на створення рахунку в банку.