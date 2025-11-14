Заборона відкриття ФОП — хто з українців не має права на власний бізнес

Жінка з документами і калькулятором. Фото: Pexels

В Україні доволі багато людей займаються господарською діяльністю та сплачують податки в державний бюджет. Однак не всі фізичні особи мають право на відкриття ФОП. Для декого реєстрація заборонена на законодавчому рівні.

Хто не має права зареєструвати ФОП

Перш ніж подавати заяву на реєстрацію фізичної-особи підприємця, необхідно дізнатися, чи не відноситеся ви до однієї з категорій людей, які мають обмеження на відкриття ФОП. Бо в такому разі ви отримаєте відмову в веденні господарської діяльності.

Посадові особи державної влади та місцевого самоврядування

Згідно зі статею 25 закону "Про запобігання корупції", державні службовці не мають права займатися підприємництвом. Інакше з’явиться конфлікт інтересів і корупційні ризики. Йдеться про прокурорів, суддів, народних депутатів, представників обласних і міських рад, навіть службовців Офісу Президента.

Неповнолітні особи

Згідно з частиною 1 статті 34 ЦК, повну цивільну дієздатність має особа, яка досягла 18 років. Тобто до настання повноліття заборонено самостійно здійснювати підприємницьку діяльність. Виняток — рішення суду або наявність нотаріально завіреної згоди батьків/опікунів.

Особи із судовою забороною на підприємництво

Якщо суд ухвалив рішення про заборону провадження підприємницької діяльності (наприклад, у справі про шахрайство), така особа отримає відмову при спробі зареєструватися як ФОП.

Українці з непогашеною судимістю за корисливі злочини

Йдеться про крадіжки, хабарництво, шахрайство тощо. До моменту зняття чи погашення такої судимості діє заборона на реєстрацію ФОП.

Особи з судимістю за певні злочини

Наприклад, закон "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" говорить, що громадяни з судимістю за злочини у сфері господарської діяльності не можуть реєструвати ФОП протягом певного періоду після відбуття покарання. Цей час визначається судом, він може тривати від кількох місяців до кількох років.

Чи можуть військові бути ФОП

Закон "Про запобігання корупції" включає військовослужбовців до переліку осіб, яким заборонено займатися іншою оплачуваною діяльністю, крім основної посади. Однак це поширюється виключно на посадовців та особовий склад штатних військово-лікарських комісій.

Іншими словами, звичайні військові, які проходять службу за контрактом або призовом, мають право на паралельне ведення ФОП. Мобілізованим під час війни українцям не потрібно закривати свій бізнес. Натомість заборона діє для військових, які займають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків.

Нагадаємо, ФОПи повинні зберігати первинні документи принаймні три роки після закриття господарської діяльності. Бо податкова може ініціювати перевірку і вимагати підтвердження сплати коштів.

Також ми писали, які фінансові зобов’язання чекають підприємців у листопаді 2025 року. ФОПи мають заплатити військовий збір і єдиний податок до 20 числа, інакше загрожують немаленькі штрафи.