Запрет открытия ФЛП — кто из украинцев не имеет права на собственный бизнес

В Украине довольно много людей занимаются хозяйственной деятельностью и платят налоги в государственный бюджет. Однако не все физические лица имеют право на открытие ФЛП. Для некоторых регистрация запрещена на законодательном уровне.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев закрыта дорога к открытию ФЛП.

Кто не имеет права зарегистрировать ФЛП

Прежде чем подавать заявление на регистрацию физического-лица предпринимателя, необходимо узнать, не относитесь ли вы к одной из категорий людей, имеющих ограничения на открытие ФЛП. Ведь в таком случае вы получите отказ в ведении хозяйственной деятельности.

Должностные лица государственной власти и местного самоуправления

Согласно статье 25 закона "О предотвращении коррупции", государственные служащие не имеют права заниматься предпринимательством. Иначе появится конфликт интересов и коррупционные риски. Речь идет о прокурорах, судьях, народных депутатах, представителях областных и городских советов, даже служащих Офиса Президента.

Несовершеннолетние лица

Согласно части 1 статьи 34 ГК, полную гражданскую дееспособность имеет лицо, достигшее 18 лет. То есть до наступления совершеннолетия запрещено самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность. Исключение — решение суда или наличие нотариально заверенного согласия родителей/опекунов.

Лица с судебным запретом на предпринимательство

Если суд принял решение о запрете осуществления предпринимательской деятельности (например, по делу о мошенничестве), такой человек получит отказ при попытке зарегистрироваться как ФЛП.

Украинцы с непогашенной судимостью за корыстные преступления

Речь идет о кражах, взяточничестве, мошенничестве и тому подобное. До момента снятия или погашения такой судимости действует запрет на регистрацию ФЛП.

Лица с судимостью за определенные преступления

Например, закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований" говорит, что граждане с судимостью за преступления в сфере хозяйственной деятельности не могут регистрировать ФЛП в течение определенного периода после отбытия наказания. Это время определяется судом, оно может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

Могут ли военные быть ФЛП

Закон "О предотвращении коррупции" включает военнослужащих в перечень лиц, которым запрещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме основной должности. Однако это распространяется исключительно на должностных лиц и личный состав штатных военно-врачебных комиссий.

Иными словами, обычные военные, которые проходят службу по контракту или призыву, имеют право на параллельное ведение ФЛП. Мобилизованным во время войны украинцам не нужно закрывать свой бизнес. Запрет действует для военных, которые занимают штатные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.

Напомним, ФЛП должны хранить первичные документы по крайней мере три года после закрытия хозяйственной деятельности. Потому что налоговая может инициировать проверку и требовать подтверждения уплаты средств.

Также мы писали, какие финансовые обязательства ждут предпринимателей в ноябре 2025 года. ФЛП должны заплатить военный сбор и единый налог до 20 числа, иначе грозят немаленькие штрафы.