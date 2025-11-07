Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Армия
Главная Экономика Первичные документы ФЛП — сколько времени нужно хранить и зачем

Первичные документы ФЛП — сколько времени нужно хранить и зачем

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 09:10
обновлено: 07:26
Сколько времени надо хранить документы после закрытия ФЛП и зачем
Девушка с документами. Фото: Pexels

После закрытия ФЛП, подачи ликвидационной отчетности и уплаты налогов необходимо позаботиться о документации. Предприниматели должны хранить накладные, договоры, квитанции, банковские выписки и другие "ненужные бумажки", поскольку контролирующий орган может в любое время прийти с проверкой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько времени необходимо хранить документы ФЛП.

Читайте также:

Период хранения документов ФЛП

Согласно Налоговому кодексу (статья 44), физические лица-предприниматели должны обеспечить хранение документов и информации, связанных с ведением хозяйственной деятельности. Срок для ФЛП — 1095 дней, то есть три года (касается сведений, необходимых для исчисления и уплаты налогов/сборов).

В отдельных случаях срок может увеличиться до 5 лет с момента прекращения хозяйственной деятельности. Например, в случае выплаты денег нерезидентам Украины или когда срок давности продлевается на период приостановления отсчета.

На практике это означает, что налоговая может в течение трех лет после закрытия ФЛП наведаться к бывшему предпринимателю с проверкой и потребовать предоставления первичной документации для подтверждения легальности доходов, уплаты всех налоговых обязательств и т.д.

Какие документы надо хранить

Юрист Богдан Янкив рассказал в своем блоге, от каких документов не следует избавляться сразу после прекращения бизнес-деятельности. В перечень входят:

  • накладные, акты, договоры;
  • чеки и квитанции;
  • банковские выписки;
  • документы на товарные остатки;
  • копии поданных деклараций;
  • квитанции об уплате налогов и ЕСВ;
  • ликвидационная отчетность;
  • переписка с контролирующим органом.

Что интересно, большинство налоговых проверок проводят в течение первых шести месяцев после подачи ликвидационной декларации (70%). То есть если никто не спросит о документах за полтора года, существует большая вероятность, что до завершения трехлетнего срока налоговая в гости не придет. Однако не стоит рисковать и избавляться от отчетности раньше времени.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут не платить единый социальный взнос. Льгота предусмотрена для ФЛП на общей системе без дохода, пенсионеров, лиц с инвалидностью, военных и наемных сотрудников.

Также мы писали, что в Украине существует налог на подарки. Гражданам необходимо декларировать имущество, полученное в подарок от физических или юридических лиц, если стоимость превышает 25% минимальной зарплаты.

ФЛП Налоговая служба документы проверки предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
