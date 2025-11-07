Сколько времени надо хранить документы после закрытия ФЛП и зачем

Девушка с документами. Фото: Pexels

После закрытия ФЛП, подачи ликвидационной отчетности и уплаты налогов необходимо позаботиться о документации. Предприниматели должны хранить накладные, договоры, квитанции, банковские выписки и другие "ненужные бумажки", поскольку контролирующий орган может в любое время прийти с проверкой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько времени необходимо хранить документы ФЛП.

Период хранения документов ФЛП

Согласно Налоговому кодексу (статья 44), физические лица-предприниматели должны обеспечить хранение документов и информации, связанных с ведением хозяйственной деятельности. Срок для ФЛП — 1095 дней, то есть три года (касается сведений, необходимых для исчисления и уплаты налогов/сборов).

В отдельных случаях срок может увеличиться до 5 лет с момента прекращения хозяйственной деятельности. Например, в случае выплаты денег нерезидентам Украины или когда срок давности продлевается на период приостановления отсчета.

На практике это означает, что налоговая может в течение трех лет после закрытия ФЛП наведаться к бывшему предпринимателю с проверкой и потребовать предоставления первичной документации для подтверждения легальности доходов, уплаты всех налоговых обязательств и т.д.

Какие документы надо хранить

Юрист Богдан Янкив рассказал в своем блоге, от каких документов не следует избавляться сразу после прекращения бизнес-деятельности. В перечень входят:

накладные, акты, договоры;

чеки и квитанции;

банковские выписки;

документы на товарные остатки;

копии поданных деклараций;

квитанции об уплате налогов и ЕСВ;

ликвидационная отчетность;

переписка с контролирующим органом.

Что интересно, большинство налоговых проверок проводят в течение первых шести месяцев после подачи ликвидационной декларации (70%). То есть если никто не спросит о документах за полтора года, существует большая вероятность, что до завершения трехлетнего срока налоговая в гости не придет. Однако не стоит рисковать и избавляться от отчетности раньше времени.

