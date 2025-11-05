Льгота по уплате ЕСВ — кто может воспользоваться в ноябре и сколько получится сэкономить

Деньги и калькулятор. Фото: УНИАН

Большинство предпринимателей должны платить налоги, в частности единый социальный взнос. Однако есть определенные категории льготников, для которых ввели освобождение от финансовой нагрузки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из ФЛП может не платить ЕСВ за ноябрь 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Кто освобожден от уплаты ЕСВ

Согласно закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", самозанятые лица, то есть ФЛП, имеют право не платить ЕСВ за себя, если они:

находятся на общей системе и не получили прибыль в отчетном периоде;

одновременно являются сотрудниками (на основном месте работы или по совместительству), а ЕСВ за подчиненного уплачивает работодатель;

имеют группу инвалидности и получают социальную помощь;

вышли на пенсию и получают денежное обеспечение по возрасту или выслуге лет;

мобилизованы и проходят военную службу;

были лишены свободы в результате войны;

проживают на временно оккупированной территории.

Военным предусмотрено освобождение от уплаты единого социального взноса в соответствии с законом №4505 независимо от того, имеют они наемных работников или нет. Необходимо выполнить одно из условий: быть призванным на службу во время всеобщей мобилизации, привлекаться к исполнению обязанностей по должностям штатов военного времени или подписать контракт.

ЕСВ-льготы для наемных сотрудников

С 1 октября 2025 года освобождение от уплаты единого социального взноса распространили на наемных работников, оформленных по совместительству. Ранее льгота действовала только при условии наличия основного места работы. Теперь необходимо, чтобы руководитель лишь платил ЕСВ в размере не менее минимального (1 760 грн в 2025 году).

Начиная с 1 октября, работодателем считается любой субъект, который начисляет и уплачивает за кого-то ЕСВ, например:

юридические лица и ФЛП с наемными сотрудниками;

воинские части;

резиденты "Дія City";

органы социальной защиты;

лица, которые выплачивают доходы по договорам ГПХ.

Перечень значительно шире, но даже он позволяет избежать уплаты единого социального взноса "за себя" многим предпринимателям. Например, женщинам в декрете, получающим помощь при рождении ребенка до 3 лет от органа соцзащиты.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны декларировать и облагать налогом подарки стоимостью более 2 000 грн. Уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор необходимо с суммы превышения установленного лимита.

Также мы писали, что НБУ предлагает ввести налог на международные посылки стоимостью до 150 евро, дабы сократить импорт и уменьшить дефицит счета. Регулятор заверил, что вред экономике не предвидится.