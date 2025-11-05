Пільга зі сплати ЄСВ — хто може скористатися у листопаді та скільки вийде зекономити

Гроші та калькулятор. Фото: УНІАН

Більшість підприємців повинні сплачувати податки, зокрема єдиний соціальний внесок. Однак є визначені категорії пільговиків, для яких запровадили звільнення від фінансового навантаження.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з ФОПів може не платити ЄСВ за листопад 2025 року.

Хто звільнений від сплати ЄСВ

Згідно із законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", самозайняті особи, тобто ФОПи, мають право не сплачувати ЄСВ за себе, якщо вони:

перебувають на загальній системі та не отримали прибуток у звітному періоді;

одночасно є працівниками (на основному місці роботи чи за сумісництвом), а ЄСВ за підлеглого сплачує роботодавець;

мають групу інвалідності та отримують соціальну допомогу;

вийшли на пенсію та отримують грошове забезпечення за віком або вислугою років;

мобілізовані та проходять військову службу;

були позбавлені свободи внаслідок війни;

проживають на тимчасово окупованій території.

Військовим передбачено звільнення від сплати єдиного соціального внеску відповідно до закону №4505 незалежно від того, мають вони найманих працівників чи ні. Необхідно виконати одну з умов: бути призваним на службу під час загальної мобілізації, залучатися до виконання обов’язків за посадами штатів воєнного часу або підписати контракт.

ЄСВ-пільги для найманих працівників

З 1 жовтня 2025 року звільнення від сплати єдиного соціального внеску поширили на найманих працівників, оформлених за сумісництвом. Раніше пільга діяла тільки за умови наявності основного місця роботи. Тепер необхідно, щоб керівник лише сплачував ЄСВ у розмірі не менше мінімального (1 760 грн у 2025 році).

Починаючи з 1 жовтня, роботодавцем вважається будь-який суб’єкт, що нараховує і сплачує за когось ЄСВ, наприклад:

юридичні особи та ФОПи з найманими працівниками;

військові частини;

резиденти "Дія City";

органи соціального захисту;

особи, які виплачують доходи за договорами ЦПХ.

Перелік значно ширший, але навіть він дозволяє уникнути сплати єдиного соціального внеску "за себе" багатьом підприємцям. Наприклад, жінкам у декреті, які отримують допомогу при народженні дитини до 3 років від органу соцзахисту.

