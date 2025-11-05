Налог на подарки — что надо декларировать и сколько платить в 2025 году

Подарок в руках. Фото: Pexels

Не все украинцы знают, что с подарков необходимо платить налоги. Согласно закону, стоимость врученного презента должна превышать установленный лимит. Однако на денежные суммы это правило не распространяется.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая сумма подарка не подлежит налогообложению в Украине.

Реклама

Читайте также:

Какие подарки надо облагать налогом

Полученные бесплатно вещи, недвижимое имущество, наличные деньги, даже услуги или льготы подлежат декларированию физическими лицами. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины. Однако статья 165 содержит широкий перечень случаев, когда с дохода можно не платить налоги. Среди всего — подарки определенной стоимости:

"Стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных соревнований) — в части, не превышающей 25% одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года, за исключением денежных выплат в любой сумме".

Иными словами, если цена презента не выходит за лимит в 2 000 грн (по состоянию на 2025 год), то декларирование излишне. В противном случае придется обложить налогом только сумму, выходящую за установленный предел 2 000 грн.

Ставки налога в 2025 году

Полученный от родственника 1-го или 2-го степени родства подарок облагается налогом по ставке 0%. То есть бесплатные презенты от детей, мужа, жены, родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек можно принимать без опаски.

Если имущество поступило от другого физического/юридического лица, с которым у получателя нет близких родственных связей, то ставка налога — 5% НДФЛ и 5% военного сбора от стоимости подарка свыше 2 000 грн. А приняв что-то от нерезидента Украины, придется заплатить 18% НДФЛ и 5% ВС.

Отметим, на денежные суммы предел 25% от минимальной зарплаты не распространяется. Необходимо декларировать все финансовые активы, полученные в подарок, по общему правилу (кроме случаев дарения близким родственником).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, до 16 ноября 2025 года владельцы детской карты Лайкью Mastercard от Ощадбанка, рассчитываясь за покупки на сумму от 500 грн, могут выиграть сертификаты, 3D-принтеры или смартфон.

Также мы писали, что государственный "Ощадбанк" проводит ежемесячный розыгрыш поощрительных подарков среди новых клиентов, которые открыли платежную карту через мобильное приложение "Мобильный Ощад".