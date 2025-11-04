Налоги и декларации ФЛП в ноябре — когда надо уплатить и какие штрафы за просрочку

Мужчина с ноутбуком. Фото: Pexels

В ноябре 2025 года большинству предпринимателей на упрощенной системе придется заплатить налоги и отчитаться перед контролирующим органом. Важно не пропустить предельные сроки, иначе возникнет необходимость покрыть штрафные санкции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что и когда должны сделать ФЛП на едином налоге в ноябре.

Когда платить налоги в ноябре

Предпринимателям надо вовремя пополнить государственный бюджет единым налогом и военным сбором. Представители 1 и 2 группы должны заплатить до 20 ноября такие суммы:

единый налог — 302,80 грн (ФЛП 1 группы) или 1 600 грн (ФЛП 2 группы);

военный сбор — по 800 грн.

Штраф за неуплату составляет 50% от суммы, согласно статье 122 Налогового кодекса Украины. Что касается ФЛП 3 группы, то для них предельный срок наступит 19 ноября. Ставки — 5% единого налога и 1% военного сбора (от полученного за третий квартал дохода). Наказание за просрочку — 5% от суммы неуплаты, если прошло менее 30 дней.

Единый социальный взнос покрывать в ноябре не нужно, поскольку обязательный сбор в общегосударственную систему социального страхования традиционно уплачивается в течение 19 дней, следующих за кварталом. Минимальная сумма — 22% от текущей минимальной зарплаты, то есть 1 760 грн в 2025 году.

Когда подавать декларации

ФЛП 3 группы должны регулярно отчитываться перед контролирующим органом, подавая декларацию плательщика единого налога. В ноябре необходимо отправить отчет за 9 месяцев 2025 года до 11 числа (не позднее 40 дней после окончания отчетного квартала).

В документе предприниматели должны указать заработанную за весь год сумму накопительным способом, а также суммы уплаченных налогов. Декларирование дохода от хозяйственной деятельности является основанием для начисления ФЛП 3 группы обязательных платежей.

Несвоевременная подача отчетности повлечет за собой наказание. Штраф составляет 340 грн, согласно статье 120 НКУ. Если не соблюсти требования второй раз в течение года, сумма увеличится до 1 020 грн за каждый случай просрочки.

Напомним, в 2026 году могут вырасти налоги в Украине, поскольку планируется повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. Тогда предпринимателям на упрощенной системе придется платить больше.

Также мы писали, что продажа земли в Украине сопровождается уплатой НДФЛ, военного сбора и пошлины — всего до 24% от суммы сделки. Однако некоторых владельцев освобождают от финансовой нагрузки.