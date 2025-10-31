Освобождение от налогов — почему ФЛП из Одессы, Харькова или Николаева могут не платить

Документы и калькулятор. Фото: Pexels

Некоторые физические лица-предприниматели имеют освобождение от налогов, то есть могут законно не платить деньги в государственный бюджет. Льгота распространяется на представителей упрощенной системы 1-2 группы, которые зарегистрированы на территории возможных/активных боевых действий.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович на собственном YouTube-канале.

Реклама

Читайте также:

Кого освободили от уплаты налогов

Закон предусматривает освобождение от единого налога и военного сбора за себя ФЛП 1-2 группы. Это льгота, которой можно воспользоваться по желанию, то есть никто не запрещает продолжать начисление средств при наличии финансовой возможности.

"3-я группа не освобождается от уплаты налогов. Так же регистрация на территории ведения боевых действий не обеспечивает льготой по уплате единого социального взноса. Освобождение имеют только те ФЛП, которые на период отнесения территории в список уже были зарегистрированы предпринимателями", — отметил специалист.

Важно понимать, что открытие бизнеса после того, как конкретную общину, город или село включили в список территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Россией, не дает право на пользование льготой.

Где ФЛП могут не платить налоги

Чтобы узнать, включена ли территория регистрации предпринимателя в перечень, необходимо найти в сети документ, а именно приказ Министерства развития общин и территорий Украины № 376 последней редакции "Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией".

По состоянию на конец октября 2025 года ФЛП из таких городов как Одесса, Херсон, Харьков, Сумы, Запорожье, Николаев и т.д. имеют право не платить за себя единый налог и военный сбор. Уже шесть областных центров включили в указанный список, который планомерно расширяется с февраля 2022 года.

Стоит отметить, что представители бизнеса, которые начислили налоги за месяцы, когда могли их не платить, не вернут себе деньги. Однако разрешается воздержаться от пополнения госбюджета в следующие месяцы, а контролирующий орган не будет фиксировать долги и взимать штрафы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине от уплаты земельного налога освобождены пенсионеры, ветераны, чернобыльцы, многодетные семьи и люди с инвалидностью 1-2 групп. Лица с инвалидностью 3 группы налог платят, однако не всегда.

Также мы писали, что будет с налогами для ФЛП в 2026 году. Правительство планирует поднять минимальную зарплату и прожиточный минимум, которые прямо влияют на расчет суммы единого налога и военного сбора.