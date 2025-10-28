Военный сбор и единый налог — кто из ФЛП может не платить в ноябре

Калькулятор в руках. Фото: Pexels

Некоторые ФЛП имеют законное право не платить налоги в течение одного месяца 2025 года. В частности в ноябре разрешается избежать удержания военного сбора и единого налога, однако должны быть соблюдены обязательные условия.

Об этом говорится в пояснении Государственной налоговой службы.

Кто может не платить налоги в ноябре

Льгота доступна ограниченному кругу украинцев, а именно предпринимателям, которые находятся на 1 или 2 группе упрощенной системы и не имеют наемных работников. Освобождение от финансовой нагрузки в течение одного календарного месяца в год дается на период:

отпуска;

болезни продолжительностью более 30 дней, подтвержденной выпиской из Электронного реестра листков нетрудоспособности.

Также важно понимать, когда подавать заявление на применение льготы, дабы контролирующий орган утвердил освобождение от уплаты военного сбора и единого налога. Если речь идет об отпуске, то необходимо написать обращение до даты его начала. В случае болезни надо подать заявление до 20 числа месяца, следующего за тем, в котором закончился больничный.

"Логика проста: предельный срок уплаты авансовых взносов по ЕН и ВС — именно 20-е число текущего месяца. Если на момент наступления этого срока вы уже были нетрудоспособны, обязанность по уплате за этот месяц для вас не возникает", — пояснил юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Однако отметим, что льгота не распространяется на единый социальный взнос. Даже во время отпуска или болезни необходимо уплатить ЕСВ, иначе появится штраф, а страховой стаж не начислят.

Что будет с налогами в ноябре

Ставки для ФЛП и сотрудников не изменятся и будут находиться на таком уровне в ноябре 2025 года:

военный сбор — 5% от дохода, или 800 грн, или 1%;

единый социальный взнос — минимум 1 760 грн/мес.;

единый налог — 302,80 грн (ФЛП 1 группы), 1 600 грн (ФЛП 2 группы), 5% от дохода (ФЛП 3 группы);

НДФЛ — 18% от дохода.

Освобождение от финансовой нагрузки распространяется на действующих военнослужащих и предпринимателей, зарегистрированных в зонах боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Напомним, в 2026 году "минималка" в Украине может вырасти до 8 647 грн, а прожиточный минимум — до 3 328 грн. Это повысит ставки налогов и сборов для ФЛП, в частности единый налог и военный сбор.

Также мы писали, что минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн. Однако "на руки" сотрудники получают меньше — около 6 000 грн, поскольку из суммы удерживают военный сбор и налог на доходы.