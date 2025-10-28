Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Звільнення від податків — хто може законно не платити в листопаді

Звільнення від податків — хто може законно не платити в листопаді

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 10:05
Оновлено: 09:59
Військовий збір та єдиний податок — хто з ФОП може не платити в листопаді
Калькулятор у руках. Фото: Pexels

Деякі ФОПи мають законне право не платити податки протягом одного місяця 2025 року. Зокрема в листопаді дозволяється уникнути утримання військового збору та єдиного податку, однак повинні бути дотриманні обов’язкові умови.

Про це йдеться в поясненні Державної податкової служби.

Реклама
Читайте також:

Хто може не платити податки в листопаді

Пільга доступна обмеженому колу українців, а саме підприємцям, які перебувають на 1 або 2 групи спрощеної системи та не мають найманих працівників. Звільнення від фінансового навантаження протягом одного календарного місяця на рік дається на період:

  • відпустки;
  • хвороби тривалістю понад 30 днів, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Також важливо розуміти, коли подавати заву на застосування пільги, аби контролюючий орган затвердив звільнення від сплати військового збору і єдиного податку. Якщо йдеться про відпустку, то необхідно написати звернення до дати її початку. В разі хвороби треба подати заяву до 20 числа місяця, наступного за тим, у якому закінчився лікарняний.

"Логіка проста: граничний термін сплати авансових внесків з ЄП та ВЗ — саме 20-те число поточного місяця. Якщо на момент настання цього терміну ви вже були непрацездатні, обов’язок зі сплати за цей місяць для вас не виникає", — пояснив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Водночас зауважимо, що пільга не поширюється на єдиний соціальний внесок. Навіть під час відпустки або хвороби необхідно сплатити ЄСВ, інакше з’явиться штраф, а страховий стаж не нарахують.

Що буде з податками в листопаді

Ставки для ФОПів і працівників не зміняться і перебуватимуть на такому рівні в листопаді 2025 року:

  • військовий збір — 5% від доходу, або 800 грн, або 1%;
  • єдиний соціальний внесок — мінімум 1 760 грн/міс.;
  • єдиний податок — 302,80 грн (ФОП 1 групи), 1 600 грн (ФОП 2 групи), 5% від доходу (ФОП 3 групи);
  • ПДФО — 18% від доходу.

Звільнення від фінансового навантаження поширюється на чинних військовослужбовців і підприємців, зареєстрованих у зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, у 2026 році "мінімалка" в Україні може зрости до 8 647 грн, а прожитковий мінімум — до 3 328 грн. Це підвищить ставки податків і зборів для ФОПів, зокрема єдиний податок і військовий збір.

Також ми писали, що мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн. Однак "на руки" працівники отримують менше — близько 6 000 грн, оскільки з суми утримують військовий збір і податок на доходи.

ФОП податки відпустка лікарняні підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації