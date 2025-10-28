Військовий збір та єдиний податок — хто з ФОП може не платити в листопаді

Калькулятор у руках. Фото: Pexels

Деякі ФОПи мають законне право не платити податки протягом одного місяця 2025 року. Зокрема в листопаді дозволяється уникнути утримання військового збору та єдиного податку, однак повинні бути дотриманні обов’язкові умови.

Про це йдеться в поясненні Державної податкової служби.

Хто може не платити податки в листопаді

Пільга доступна обмеженому колу українців, а саме підприємцям, які перебувають на 1 або 2 групи спрощеної системи та не мають найманих працівників. Звільнення від фінансового навантаження протягом одного календарного місяця на рік дається на період:

відпустки;

хвороби тривалістю понад 30 днів, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності.

Також важливо розуміти, коли подавати заву на застосування пільги, аби контролюючий орган затвердив звільнення від сплати військового збору і єдиного податку. Якщо йдеться про відпустку, то необхідно написати звернення до дати її початку. В разі хвороби треба подати заяву до 20 числа місяця, наступного за тим, у якому закінчився лікарняний.

"Логіка проста: граничний термін сплати авансових внесків з ЄП та ВЗ — саме 20-те число поточного місяця. Якщо на момент настання цього терміну ви вже були непрацездатні, обов’язок зі сплати за цей місяць для вас не виникає", — пояснив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Водночас зауважимо, що пільга не поширюється на єдиний соціальний внесок. Навіть під час відпустки або хвороби необхідно сплатити ЄСВ, інакше з’явиться штраф, а страховий стаж не нарахують.

Що буде з податками в листопаді

Ставки для ФОПів і працівників не зміняться і перебуватимуть на такому рівні в листопаді 2025 року:

військовий збір — 5% від доходу, або 800 грн, або 1%;

єдиний соціальний внесок — мінімум 1 760 грн/міс.;

єдиний податок — 302,80 грн (ФОП 1 групи), 1 600 грн (ФОП 2 групи), 5% від доходу (ФОП 3 групи);

ПДФО — 18% від доходу.

Звільнення від фінансового навантаження поширюється на чинних військовослужбовців і підприємців, зареєстрованих у зонах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, у 2026 році "мінімалка" в Україні може зрости до 8 647 грн, а прожитковий мінімум — до 3 328 грн. Це підвищить ставки податків і зборів для ФОПів, зокрема єдиний податок і військовий збір.

Також ми писали, що мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн. Однак "на руки" працівники отримують менше — близько 6 000 грн, оскільки з суми утримують військовий збір і податок на доходи.