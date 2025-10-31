Відео
Україна
Головна Економіка ФОПи з яких міст України можуть не платити податки — список

ФОПи з яких міст України можуть не платити податки — список

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 10:05
Оновлено: 10:10
Звільнення від податків — чому ФОПи з Одеси, Харкова чи Миколаєва можуть не платити
Документи і калькулятор. Фото: Pexels

Деякі фізичні особи-підприємці мають звільнення від податків, тобто можуть законно не сплачувати кошти в державний бюджет. Пільга поширюється на представників спрощеної системи 1-2 групи, які зареєстровані на території можливих/активних бойових дій.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович на власному YouTube-каналі.

Кого звільнили від сплати податків

Закон передбачає звільнення від єдиного податку і військового збору за себе ФОПів 1-2 групи. Це пільга, якою можна скористатися за бажанням, тобто ніхто не забороняє продовжувати нарахування коштів у разі наявності фінансової змоги.

"3-тя група не звільняється від сплати податків. Так само реєстрація на території ведення бойових дій не забезпечує пільгою зі сплати єдиного соціального внеску. Звільнення мають лише ті ФОПи, які на період віднесення території до списку вже були зареєстровані підприємцями", — зазначив фахівець.

Важливо розуміти, що відкриття бізнесу після того, як конкретну громаду, місто чи село включили до списку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Росією, не дає право на користування пільгою.

Де ФОПи можуть не платити податки

Щоб дізнатися, чи включена територія реєстрації підприємця до переліку, необхідно знайти в мережі документ, а саме наказ Міністерства розвитку громад і територій України № 376 останньої редакції "Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією".

Станом на кінець жовтня 2025 року ФОПи з таких міст як Одеса, Херсон, Харків, Суми, Запоріжжя, Миколаїв тощо мають право не сплачувати за себе єдиний податок і військовий збір. Вже шість обласних центрів включили до вказаного списку, який планомірно розширюється з лютого 2022 року.

Варто зазначити, що представники бізнесу, які нарахували податки за місяці, коли могли їх не сплачувати, не повернуть собі кошти. Однак дозволяється утриматися від поповнення держбюджету в наступні місяці, а контролюючий орган не буде фіксувати борги та стягувати штрафи.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні від сплати земельного податку звільнені пенсіонери, ветерани, чорнобильці, багатодітні родини та люди з інвалідністю 1-2 груп. Особи з інвалідністю 3 групи податок сплачують, проте не завжди.

Також ми писали, що буде з податками для ФОП у 2026 році. Уряд планує підняти мінімальну зарплату і прожитковий мінімум, які прямо впливають на розрахунок суми єдиного податку та військового збору.

ФОП міста податки бізнес підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
