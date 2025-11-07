Відео
Головна Економіка Первинні документи ФОП — скільки часу треба зберігати і навіщо

Первинні документи ФОП — скільки часу треба зберігати і навіщо

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 09:10
Оновлено: 07:26
Скільки часу треба зберігати документи після закриття ФОП і навіщо
Дівчина з документами. Фото: Pexels

Після закриття ФОП, подання ліквідаційної звітності та сплати податків необхідно подбати про документацію. Підприємці повинні зберігати накладні, договори, квитанції, банківські виписки та інші "непотрібні папірці", оскільки контролюючий орган може в будь-який час прийти з перевіркою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки часу необхідно зберігати документи ФОП.

Читайте також:

Період зберігання документів ФОП

Згідно з Податковим кодексом (стаття 44), фізичні особи-підприємці повинні забезпечити зберігання документів та інформації, пов’язаних із веденням господарської діяльності. Строк для ФОП — 1095 днів, тобто три роки (стосується відомостей, необхідних для обчислення та сплати податків/зборів).

В окремих випадках термін може збільшитися до 5 років із моменту припинення господарської діяльності. Наприклад, у разі виплати коштів нерезидентам України або коли строк давності продовжується на період зупинення відліку.

На практиці це означає, що податкова може протягом трьох років після закриття ФОП навідатися до колишнього підприємця з перевіркою та вимагати надання первинної документації для підтвердження легальності доходів, сплати всіх податкових зобов’язань тощо.

Які документи треба зберігати

Юрист Богдан Янків розповів у власному блозі, яких документів не слід позбуватися одразу після припинення бізнес-діяльності. До переліку входять:

  • накладні, акти, договори;
  • чеки та квитанції;
  • банківські виписки;
  • документи на товарні залишки;
  • копії поданих декларацій;
  • квитанції про сплату податків та ЄСВ;
  • ліквідаційна звітність;
  • листування з контролюючим органом.

Що цікаво, більшість податкових перевірок проводять упродовж перших шести місяців після подання ліквідаційної декларації (70%). Тобто якщо ніхто не запитає про документи за півтора року, існує велика ймовірність, що до завершення трирічного терміну податкова в гості не прийде. Однак не варто ризикувати і позбуватися звітності завчасно.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть не платити єдиний соціальний внесок. Пільга передбачена для ФОП на загальній системі без доходу, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, військових і найманих працівників.

Також ми писали, що в Україні існує податок на подарунки. Громадянам необхідно декларувати майно, отримане в подарунок від фізичних або юридичних осіб, якщо вартість перевищує 25% мінімальної зарплати.

ФОП Податкова служба документи перевірки підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
