Штрафи для ФОП за несвоєчасну сплату податків — які суми в листопаді 2025

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки, інакше контролюючий орган нарахує штрафні санкції. В листопаді державний бюджет мають поповнити ФОПи 1-3 груп.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які штрафи передбачені за невчасну сплату єдиного податку і військового збору.

Штрафи для ФОП 3 групи

Для деяких представників бізнесу гранична дата сплати податкових зобов’язань — 19 листопада, а дехто має ще одну добу для поповнення держбюджету. Єдиний податок і військовий збір потрібно нарахувати до:

19 листопада — для ФОП 3 групи;

20 листопада — для ФОП 1 та 2 груп.

Підприємці 3 групи сплачують кошти за попередній квартал — з липня по вересень 2025 року. Штрафні санкції застосовуються на підставі п. 124.1 Податкового кодексу: в разі затримки нарахування до 30 календарних днів — стягнення дорівнює 5% погашеної суми боргу, якщо протермінування перевищить 30 днів — штраф досягне 10% суми заборгованості.

Аналогічні фінансові санкції накладаються при несплаті військового збору. А пеню починають нараховувати після спливу 90 календарних днів, наступних за останньою датою граничного строку сплати грошового зобов’язання.

Штрафи для ФОП 1-2 груп

Що стосується представників 1 та 2 групи, то штрафи застосовують на підставі статті 122 ПКУ. Розмір — 50% від суми боргу, зокрема:

єдиний податок — 151,4 грн (ФОП 1 групи) та 800 грн (ФОП 2 групи);

військовий збір — 400 грн.

З першого дня прострочення передбачається нарахування пені, згідно з п. 129.1.1 Податкового кодексу. Стосовно єдиного соціального внеску: розмір штрафної санкції однаковий для всіх груп ФОП на спрощеній системі.

Підприємцям доведеться заплатити 20% від суми навіть у разі несвоєчасного перерахування. А пеня накладається на суму недоїмки з розрахунку 0,1% розміру недоплати за кожний день прострочення платежу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні запрацювала автоматизована система стягнення податкових боргів із юросіб. Тепер процес відбувається без людського втручання: система автоматично списує кошти з рахунків боржників.

Також ми писали, що з українки у варшавському аеропорту стягнули 23% мита за iPhone 17 Pro Max, який вона привезла вживаним із Канади. Податок застосовується до всіх товарів дорожчих за 500 євро.