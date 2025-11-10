Ставки єдиного податку для ФОП — кому доведеться платити 15% з доходу

ФОП за столом. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці звикли, що повинні сплачувати податки за незмінними ставками (окрім випадків їх перегляду на законодавчому рівні). Однак існує особлива ставка єдиного податку в розмірі 15%. За певних умов уникнути більшого фінансового навантаження неможливо.

Для кого діє ставка 15% єдиного податку

Представники 1 групи традиційно сплачують 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302,80 грн/міс. у 2025 році. ФОПи 2 групи вносять на рахунок 20% від мінімальної зарплати, а саме 1 600 грн/міс. Підприємці 3 групи щоквартально нараховують 5% ЄП від доходу за звітний період.

Ставку 15% можуть застосувати до будь-якого ФОПа на спрощеній системі. Треба лише виконати одну з умов, перерахованих у статті 293.4 Податкового кодексу України. Підвищеного розміру ЄП не уникнути самозайнятим особам, які:

перевищили річний ліміт доходу;

здійснювали діяльність, не зазначену в реєстрі платників єдиного податку;

застосовували заборонені способи розрахунків із клієнтами;

вели діяльність, що не дає право перебувати на спрощеній системі.

Іншими словами, ставка 15% єдиного податку — це свого роду штрафна санкція для ФОПів, які порушили правила ведення бізнесу. Коли контролюючий орган виявить проблему, то нарахує збільшений розмір ЄП, а ухилення від сплати призведе до появи додаткових штрафів і пені.

На які суми нараховують 15% ЄП

Кожна група має річні ліміти доходу, перевищення яких потягне штраф і примусове переведення на іншу групу ЄП чи загальну систему оподаткування. Максимальні суми залежать від розміру мінімальної зарплати, у 2025 році ліміти такі:

1 336 000 грн — для 1 групи;

6 672 000 грн — для 2 групи;

9 336 000 грн — для 3 групи.

Вийшовши за встановлену межу, доведеться заплатити штраф 15% від надлишкової суми. Наприклад, якщо ФОП 3 групи заробив у 2025 році 10,5 млн гривень, то повинен стягнути 15% із 1,2 млн гривень (різниця між доходом і річним лімітом). В інших випадках санкцію нараховують на весь прибуток, одержаний від неправомірної діяльності.

