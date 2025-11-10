Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Підвищені податки для ФОП — хто повинен заплатити 15% з доходу

Підвищені податки для ФОП — хто повинен заплатити 15% з доходу

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 13:30
Оновлено: 14:36
Ставки єдиного податку для ФОП — кому доведеться платити 15% з доходу
ФОП за столом. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці звикли, що повинні сплачувати податки за незмінними ставками (окрім випадків їх перегляду на законодавчому рівні). Однак існує особлива ставка єдиного податку в розмірі 15%. За певних умов уникнути більшого фінансового навантаження неможливо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому з ФОПів доведеться платити великі суми в державний бюджет.

Реклама
Читайте також:

Для кого діє ставка 15% єдиного податку

Представники 1 групи традиційно сплачують 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 302,80 грн/міс. у 2025 році. ФОПи 2 групи вносять на рахунок 20% від мінімальної зарплати, а саме 1 600 грн/міс. Підприємці 3 групи щоквартально нараховують 5% ЄП від доходу за звітний період.

Ставку 15% можуть застосувати до будь-якого ФОПа на спрощеній системі. Треба лише виконати одну з умов, перерахованих у статті 293.4 Податкового кодексу України. Підвищеного розміру ЄП не уникнути самозайнятим особам, які:

  • перевищили річний ліміт доходу;
  • здійснювали діяльність, не зазначену в реєстрі платників єдиного податку;
  • застосовували заборонені способи розрахунків із клієнтами;
  • вели діяльність, що не дає право перебувати на спрощеній системі.

Іншими словами, ставка 15% єдиного податку — це свого роду штрафна санкція для ФОПів, які порушили правила ведення бізнесу. Коли контролюючий орган виявить проблему, то нарахує збільшений розмір ЄП, а ухилення від сплати призведе до появи додаткових штрафів і пені.

На які суми нараховують 15% ЄП

Кожна група має річні ліміти доходу, перевищення яких потягне штраф і примусове переведення на іншу групу ЄП чи загальну систему оподаткування. Максимальні суми залежать від розміру мінімальної зарплати, у 2025 році ліміти такі:

  • 1 336 000 грн — для 1 групи;
  • 6 672 000 грн — для 2 групи;
  • 9 336 000 грн — для 3 групи.

Вийшовши за встановлену межу, доведеться заплатити штраф 15% від надлишкової суми. Наприклад, якщо ФОП 3 групи заробив у 2025 році 10,5 млн гривень, то повинен стягнути 15% із 1,2 млн гривень (різниця між доходом і річним лімітом). В інших випадках санкцію нараховують на весь прибуток, одержаний від неправомірної діяльності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці повинні декларувати та оподатковувати подарунки вартістю понад 2 000 грн. Із суми перевищення ліміту стягують до 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Також ми писали, хто з українців може не сплачувати ЄСВ. Пільга поширюється на різні категорії фізичних осіб-підприємців. У жовтні звільнення від єдиного соціального внеску отримали навіть сумісники та жінки в декреті.

ФОП податки штрафи доходи підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації