Повышенные налоги для ФЛП — кто должен заплатить 15% с дохода

Дата публикации 10 ноября 2025 13:30
обновлено: 14:36
Ставки единого налога для ФЛП — кому придется платить 15% с дохода
ФЛП за столом. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели привыкли, что должны платить налоги по неизменным ставкам (кроме случаев их пересмотра на законодательном уровне). Однако существует особая ставка единого налога в размере 15%. При определенных условиях избежать большей финансовой нагрузки невозможно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому из ФЛП придется платить большие суммы в государственный бюджет.

Для кого действует ставка 15% единого налога

Представители 1 группы традиционно платят 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 302,80 грн/мес. в 2025 году. ФЛП 2 группы вносят на счет 20% от минимальной зарплаты, а именно 1 600 грн/мес. Предприниматели 3 группы ежеквартально начисляют 5% ЕН от дохода за отчетный период.

Ставку 15% могут применить к любому ФЛП на упрощенной системе. Надо лишь выполнить одно из условий, перечисленных в статье 293.4 Налогового кодекса Украины. Повышенного размера ЕН не избежать самозанятым лицам, которые:

  • превысили годовой лимит дохода;
  • осуществляли деятельность, не указанную в реестре плательщиков единого налога;
  • применяли запрещенные способы расчетов с клиентами;
  • вели деятельность, не дающую право находиться на упрощенной системе.

Другими словами, ставка 15% единого налога — это своего рода штрафная санкция для ФЛП, которые нарушили правила ведения бизнеса. Когда контролирующий орган обнаружит проблему, то начислит увеличенный размер ЕН, а уклонение от уплаты приведет к появлению дополнительных штрафов и пени.

На какие суммы начисляют 15% ЕН

Каждая группа имеет годовые лимиты дохода, превышение которых повлечет штраф и принудительный перевод на другую группу ЕН или общую систему налогообложения. Максимальные суммы зависят от размера минимальной зарплаты, в 2025 году лимиты такие:

  • 1 336 000 грн — для 1 группы;
  • 6 672 000 грн — для 2 группы;
  • 9 336 000 грн — для 3 группы.

Выйдя за установленный предел, придется заплатить штраф 15% от избыточной суммы. Например, если ФЛП 3 группы заработал в 2025 году 10,5 млн гривен, то должен взыскать 15% с 1,2 млн гривен (разница между доходом и годовым лимитом). В остальных случаях санкцию начисляют на всю прибыль, полученную от неправомерной деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы должны декларировать и облагать налогами подарки стоимостью более 2 000 грн. С суммы превышения лимита взимают до 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Также мы писали, кто из украинцев может не платить ЕСВ. Льгота распространяется на разные категории физических лиц-предпринимателей. В октябре освобождение от единого социального взноса получили даже совместители и женщины в декрете.

ФЛП налоги штрафы доходы предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
