Ставки единого налога для ФЛП — кому придется платить 15% с дохода

ФЛП за столом. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели привыкли, что должны платить налоги по неизменным ставкам (кроме случаев их пересмотра на законодательном уровне). Однако существует особая ставка единого налога в размере 15%. При определенных условиях избежать большей финансовой нагрузки невозможно.

Для кого действует ставка 15% единого налога

Представители 1 группы традиционно платят 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 302,80 грн/мес. в 2025 году. ФЛП 2 группы вносят на счет 20% от минимальной зарплаты, а именно 1 600 грн/мес. Предприниматели 3 группы ежеквартально начисляют 5% ЕН от дохода за отчетный период.

Ставку 15% могут применить к любому ФЛП на упрощенной системе. Надо лишь выполнить одно из условий, перечисленных в статье 293.4 Налогового кодекса Украины. Повышенного размера ЕН не избежать самозанятым лицам, которые:

превысили годовой лимит дохода;

осуществляли деятельность, не указанную в реестре плательщиков единого налога;

применяли запрещенные способы расчетов с клиентами;

вели деятельность, не дающую право находиться на упрощенной системе.

Другими словами, ставка 15% единого налога — это своего рода штрафная санкция для ФЛП, которые нарушили правила ведения бизнеса. Когда контролирующий орган обнаружит проблему, то начислит увеличенный размер ЕН, а уклонение от уплаты приведет к появлению дополнительных штрафов и пени.

На какие суммы начисляют 15% ЕН

Каждая группа имеет годовые лимиты дохода, превышение которых повлечет штраф и принудительный перевод на другую группу ЕН или общую систему налогообложения. Максимальные суммы зависят от размера минимальной зарплаты, в 2025 году лимиты такие:

1 336 000 грн — для 1 группы;

6 672 000 грн — для 2 группы;

9 336 000 грн — для 3 группы.

Выйдя за установленный предел, придется заплатить штраф 15% от избыточной суммы. Например, если ФЛП 3 группы заработал в 2025 году 10,5 млн гривен, то должен взыскать 15% с 1,2 млн гривен (разница между доходом и годовым лимитом). В остальных случаях санкцию начисляют на всю прибыль, полученную от неправомерной деятельности.

