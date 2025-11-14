Українка розповіла про проблеми в аеропорту Польщі — чому втратила великі гроші

Люди в аеропорту. Фото: Unsplash

Українка попередила співвітчизників про проблему, яка може виникнути в польському аеропорту. Дівчину змусили заплатити податок, оскільки вона привезла з Канади iPhone 17 Pro Max, куплений у розстрочку. Митний офіцер повідомив, що навіть з особистих речей стягуються податки.

Про це розповіла користувачка соціальної мережі Threads.

Реклама

Читайте також:

Податок на iPhone в аеропорту

Зі слів українки, вона прилетіла з Торонто у Варшаву, проте в аеропорту імені Фридерика Шопена (Варшава) стикнулася з неприємною ситуацією. Мандрівниця з мамою проходила "зеленим" коридором, оскільки була впевнена, що не привезла речей, які потрібно декларувати.

Під час перевірки багажу співробітники аеропорту знайшли iPhone 17 Pro Max. Закон зобов’язує сплачувати податки з подарунків, якщо їх вартість перевищує 500 євро. Однак смартфон був особистою річчю, яка не підлягає декларуванню, його взяли у Канаді в розстрочку

"Телефон вживаний, в чохлі з захисним склом, без коробки і чеку. Мене питають, чи є документ, який це засвідчує. Показую документ, де видно вартість телефону та суму місячного платежу. Телефон вилучили, паспорти також, і сказали, що треба заплатити мито 23%", — констатувала користувачка Threads.

Незабаром підійшов митний офіцер і повідомив, що податок поширюється на особисті речі. Виходить, навіть зі взуття потрібно заплатити мито 23%, якщо його вартість перевищить встановлений ліміт. Як результат — українка втратила велику суму коштів.

На що поширюється ввізне мито

Митні платежі не поширюються на речі, які можна віднести до особистих. Наприклад, йдеться про засоби гігієни, індивідуальні косметичні засоби, одягу, білизну, прикраси, вживану техніку, переносні музичні інструменти, вироби медичного призначення тощо. Головне — кількість цих предметів не повинна вказувати на комерційне застосування.

У коментарях до допису туристці пояснили, що потрібно було спершу задекларувати телефон як вживаний у зоні митного контролю ("червоний" коридор). Тоді ввізне мито становило би 0%. Однак проходження "зеленим" коридором без письмового декларування є порушенням закону, що дало підставу полякам скористатися можливістю стягнути 23% податку.

Нагадаємо, деякі ФОПи повинні сплачувати 15% єдиного податку замість традиційної ставки. Це штраф у випадку перевищення річного ліміту доходу або здійснення незареєстрованої господарської діяльності.

Також ми писали, які податки передбачені в процесі дарування землі у 2025 році. Це залежать від родинних зв’язків. Для договору потрібні документи на землю, кадастровий номер, витяг з Держреєстру і паспорти.