Украинка рассказала о проблемах в аэропорту Польши — почему потеряла большие деньги

Украинка предупредила соотечественников о проблеме, которая может возникнуть в польском аэропорту. Девушку заставили заплатить налог, поскольку она привезла из Канады iPhone 17 Pro Max, купленный в рассрочку. Таможенный офицер сообщил, что даже с личных вещей взимаются налоги.

Об этом рассказала пользовательница социальной сети Threads.

Налог на iPhone в аэропорту

По словам украинки, она прилетела из Торонто в Варшаву, однако в аэропорту имени Фридерика Шопена (Варшава) столкнулась с неприятной ситуацией. Путешественница с мамой проходила по "зеленому" коридору, поскольку была уверена, что не привезла вещей, которые нужно декларировать.

Во время проверки багажа сотрудники аэропорта нашли iPhone 17 Pro Max. Закон обязывает уплачивать налоги с подарков, если их стоимость превышает 500 евро. Однако смартфон был личной вещью, которая не подлежит декларированию, его взяли в Канаде в рассрочку

"Телефон подержанный, в чехле с защитным стеклом, без коробки и чека. Меня спрашивают, есть ли документ, который это подтверждает. Показываю документ, где видно стоимость телефона и сумму месячного платежа. Телефон изъяли, паспорта также, и сказали, что надо заплатить пошлину 23%", — констатировала пользовательница Threads.

Вскоре подошел таможенный офицер и сообщил, что налог распространяется на личные вещи. Получается, даже с обуви нужно заплатить пошлину 23%, если ее стоимость превысит установленный лимит. Как результат — украинка потеряла крупную сумму денег.

На что распространяется ввозная пошлина

Таможенные платежи не распространяются на вещи, которые можно отнести к личным. Например, речь идет о средствах гигиены, индивидуальных косметических средствах, одежде, белье, украшениях, бывшей в употреблении технике, переносных музыкальных инструментах, изделиях медицинского назначения и пр. Главное — количество этих предметов не должно указывать на коммерческое применение.

В комментариях к сообщению туристке объяснили, что нужно было сначала задекларировать телефон как подержанный в зоне таможенного контроля ("красный" коридор). Тогда ввозная пошлина составила бы 0%. Однако прохождение "зеленым" коридором без письменного декларирования является нарушением закона, что дало основание полякам воспользоваться возможностью взыскать 23% налога.

