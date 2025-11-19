Видео
Україна
Видео

Один день до штрафов — что должны успеть ФЛП в ноябре

Один день до штрафов — что должны успеть ФЛП в ноябре

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 11:10
обновлено: 11:05
Штрафы для ФЛП за несвоевременную уплату налогов — какие суммы в ноябре 2025
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели должны вовремя платить налоги, иначе контролирующий орган начислит штрафные санкции. В ноябре государственный бюджет должны пополнить ФЛП 1-3 групп.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие штрафы предусмотрены за несвоевременную уплату единого налога и военного сбора.

Читайте также:

Штрафы для ФЛП 3 группы

Для некоторых представителей бизнеса предельная дата уплаты налоговых обязательств — 19 ноября, а кое-кто имеет еще сутки для пополнения госбюджета. Единый налог и военный сбор нужно начислить до:

  • 19 ноября — для ФЛП 3 группы;
  • 20 ноября — для ФЛП 1 и 2 групп.

Предприниматели 3 группы платят деньги за предыдущий квартал — с июля по сентябрь 2025 года. Штрафные санкции применяются на основании п. 124.1 Налогового кодекса: в случае задержки начисления до 30 календарных дней — взыскание равно 5% погашенной суммы долга, если просрочка превысит 30 дней — штраф достигнет 10% суммы задолженности.

Аналогичные финансовые санкции накладываются при неуплате военного сбора. А пеню начинают начислять по истечении 90 календарных дней, следующих за последней датой предельного срока уплаты денежного обязательства.

Штрафы для ФЛП 1-2 групп

Что касается представителей 1 и 2 группы, то штрафы применяют на основании статьи 122 НКУ. Размер — 50% от суммы долга, в частности:

  • единый налог — 151,4 грн (ФЛП 1 группы) и 800 грн (ФЛП 2 группы);
  • военный сбор — 400 грн.

С первого дня просрочки предусматривается начисление пени, согласно п. 129.1.1 Налогового кодекса. Относительно единого социального взноса: размер штрафной санкции одинаков для всех групп ФЛП на упрощенной системе.

Предпринимателям придется заплатить 20% от суммы даже в случае несвоевременного перечисления. А пеня накладывается на сумму недоимки из расчета 0,1% размера недоплаты за каждый день просрочки платежа.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине заработала автоматизированная система взыскания налоговых долгов с юрлиц. Теперь процесс происходит без человеческого вмешательства: система автоматически списывает деньги со счетов должников.

Также мы писали, что с украинки в варшавском аэропорту взыскали 23% пошлины за iPhone 17 Pro Max, который она привезла подержанным из Канады. Налог применяется ко всем товарам дороже 500 евро.

ФЛП налоги деньги штрафы предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
