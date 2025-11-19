Відкриття ФОП в Україні — що треба зробити одразу після реєстрації бізнесу

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Українці не можуть займатися підприємницькою діяльністю одразу після відкриття ФОП. Необхідно здійснити кілька важливих кроків, без яких подальша роботу неможлива.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні зробити новостворені ФОПи, як тільки завершили державну реєстрацію.

Крок 1. Додавання і зміна КВЕДів

КВЕДи — це види економічної діяльності, якими планує займатися підприємець. Їх обирають на етапі держреєстрації, однак нерідко трапляється, що після відкриття бізнесу виникла потреба внести корективи (щось додати або вилучити). Тоді необхідно подати реєстраційну форму 1, затверджену Наказом №3268/5. Також існує можливість змінити КВЕДи за допомогою Дії.

Важливо пам’ятати, що певні види економічної діяльності заборонені на єдиному податку. Хоча закон не обмежує ФОПів у кількості КВЕДів, не варто обирати коди, які лише частково пов’язані з запланованою роботою. Це може вилитися у потенційні проблеми, зокрема штрафи чи примусове переведення на загальну систему.

Крок 2. Реєстрація РРО/ПРРО

Реєстратор розрахункових операцій — це обов’язковий інструмент для багатьох ФОПів, а саме продавців товарів і надавачів послуг, які приймають готівкові/безготівкові платежі. Правила його застосування прописані в законі "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Щоб зареєструвати РРО, необхідно його купити чи взяти в оренду, після чого:

укласти договір із центром сервісного обслуговування (ЦСО);

подати в ДПС за місцем реєстрації необхідні документи;

отримати довідку 2-РРО від податкової та звернутися до ЦСО протягом трьох робочих днів;

перевести РРО у фіскальний режим роботи;

отримати реєстраційне посвідчення за довідкою № 3-РРО.

Відсутність реєстратора розрахункових операцій тягне за собою великі штрафи, тому краще не уникати зобов’язання, а здійснити реєстрацію одразу після відкриття ФОП.

Крок 3. Відкриття рахунку в банку

Якщо підприємець планує здійснювати діяльність із застосуванням лише готівкових розрахунків, то звертатися в банк необов’язково, однак це дуже виняткові ситуації. Здебільшого необхідно мати рахунок у фінансовій установі, аби отримувати кошти за виконання роботи, розплачуватися з контрагентами тощо.

ФОПу треба укласти з банком договір про відкриття підприємницького рахунку. Для цього слід звернутися в установу з заповненою заявою і документами (паспортом громадянина і реєстраційним номером облікової картки платника податків).

Нагадаємо, ФОПи повинні зберігати первинні документи щонайменше три роки після припинення господарської діяльності. Адже податкова може ініціювати перевірку протягом цього часу і вимагати документи.

Також ми писали, які КВЕДи заборонені для ФОП на спрощеній системі. Підприємці не можуть займатися певною діяльністю на єдиному податку, за це загрожують штрафи і переведення на загальну систему.