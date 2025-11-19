Открытие ФЛП в Украине — что нужно сделать сразу после регистрации бизнеса

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Украинцы не могут заниматься предпринимательской деятельностью сразу после открытия ФЛП. Необходимо осуществить несколько важных шагов, без которых дальнейшая работа невозможна.

Шаг 1. Добавление и изменение КВЭД

КВЭД — это виды экономической деятельности, которыми планирует заниматься предприниматель. Их выбирают на этапе госрегистрации, однако нередко случается, что после открытия бизнеса возникла необходимость внести коррективы (что-то добавить или изъять). Тогда необходимо подать регистрационную форму 1, утвержденную Приказом №3268/5. Также есть возможность изменить КВЭД с помощью Дії.

Важно помнить, что определенные виды экономической деятельности запрещены на едином налоге. Хотя закон не ограничивает ФЛП в количестве КВЭД, не стоит выбирать коды, которые лишь частично связаны с запланированной работой. Это может вылиться в потенциальные проблемы, в частности штрафы или принудительный перевод на общую систему.

Шаг 2. Регистрация РРО/ПРРО

Регистратор расчетных операций — это обязательный инструмент для многих ФЛП, а именно продавцов товаров и поставщиков услуг, которые принимают наличные/безналичные платежи. Правила его применения прописаны в законе "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Чтобы зарегистрировать РРО, необходимо его купить или взять в аренду, после чего:

заключить договор с центром сервисного обслуживания (ЦСО);

подать в ГНС по месту регистрации необходимые документы;

получить справку 2-РРО от налоговой и обратиться в ЦСО в течение трех рабочих дней;

перевести РРО в фискальный режим работы;

получить регистрационное удостоверение по справке № 3-РРО.

Отсутствие регистратора расчетных операций влечет за собой большие штрафы, поэтому лучше не избегать обязательства, а осуществить регистрацию сразу после открытия ФЛП.

Шаг 3. Открытие счета в банке

Если предприниматель планирует осуществлять деятельность с применением только наличных расчетов, то обращаться в банк необязательно, однако это очень исключительные ситуации. В основном необходимо иметь счет в финансовом учреждении, дабы получать средства за выполнение работы, расплачиваться с контрагентами и т.п.

ФЛП надо заключить с банком договор об открытии предпринимательского счета. Для этого следует обратиться в учреждение с заполненным заявлением и документами (паспортом гражданина и регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика).

Напомним, ФЛП должны хранить первичные документы минимум три года после прекращения хозяйственной деятельности. Ведь налоговая может инициировать проверку в течение этого времени и требовать документы.

Также мы писали, какие КВЭД запрещены для ФЛП на упрощенной системе. Предприниматели не могут заниматься определенной деятельностью на едином налоге, за это грозят штрафы и перевод на общую систему.