Запрещенные КВЭД для ФЛП — чем нельзя заниматься на упрощенной системе и какие штрафы

Мужчина и женщина с документами. Фото: Pexels

Не все украинцы знают, что регистрация ФЛП на упрощенной системе закрывает дорогу к осуществлению определенной деятельности. Существуют КВЭД, запрещенные для предпринимателей на едином налоге, а их использование приведет к снятию с ЕН и финансовым санкциям.

Об этом говорится в Налоговом кодексе Украины.

Реклама

Читайте также:

Какие КВЭД запрещены для ФЛП 1-3 группы

Перечень довольно широкий. Во-первых, на упрощенной системе нельзя заниматься организацией и проведением азартных игр включая выпуск лотерейных билетов (КВЭД 92.00). Также запрещается деятельность обменных пунктов, то есть купля-продажа любой иностранной валюты (КВЭД 66.12).

В части алкогольных напитков и табачных изделий ограничения действуют на КВЭД 46.12, 46.17, 46.34, 46.35, 46.39, 47.11, 47.25, 47.26, 47.81, 47.30, 45.11, 45.19, 29.10 и 29.20. Исключение — розничная торговля горюче-смазочными материалами в емкостях до 20 литров и продажа пива, сидра или перри без добавления спирта.

"Добыча, производство и реализация драгоценных металлов и камней запрещены, но есть важное исключение: ФЛП 3 группы могут заниматься производством и продажей ювелирных изделий, а предприниматели 1 и 2 групп — ремонтом часов по индивидуальным заказам", — рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Другая запрещенная деятельность охватывает предоставление финансового посредничества (КВЭД 66.11, 66.19, 66.29, 66.30), работу по управлению предприятиями (КВЭД 64.20, 70.10, 70.22), консультирование в части аудита (КВЭД 69.20), телекоммуникационные услуги (КВЭД 61.10, 61.20, 61.30, 61.90) и т.д.

Какая ответственность за нарушение

Случайное или сознательное нарушение требований закона строго наказывается. Если предприниматель осуществлял деятельность, не внесенную в государственный реестр или запрещенную на упрощенной системе, его ждет такая ответственность:

уплата единого налога по ставке 15%;

уплата налога на доходы физических лиц в размере 18% от всего дохода, полученного от незарегистрированной деятельности;

принудительный или добровольный перевод на общую систему налогообложения.

Как видно, наказание не из приятных. Поэтому гораздо лучше правильно выбрать КВЭД при регистрации ФЛП или сразу перевестись на общую систему, если ваше запланированное предпринимательство никак не соотносится с разрешенными видами экономической деятельности.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП должны хранить первичные документы не менее трех лет после закрытия бизнеса. Ведь контролирующий орган может прийти с проверкой и потребовать подтверждения уплаты налогов.

Также мы писали, какие финансовые обязательства ждут предпринимателей в ноябре 2025 года. ФЛП должны заплатить военный сбор в размере 5% и единый налог до 20 числа, иначе будут штрафные санкции.