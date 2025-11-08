Отмена КВЭД в Украине — когда заработает новый классификатор и что это значит для ФЛП

Предприниматели за компьютером. Фото: zak.tax.gov.ua

В Украине планируют отказаться от действующего национального классификатора ДК 009:2010 "КВЭД", который используется предпринимателями уже более 15 лет. На замену придет новая классификация видов экономической деятельности — NACE 2.1-UA.

Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики.

Что такое NACE 2.1-UA

Согласно приказу от 28.10.2025 № 191, Украина перейдет на использование нового классификатора видов экономической деятельности с 1 января 2027 года вместо стандартных КВЭД, утвержденных приказом Госпотребстандарта от 11.10.2010 № 457.

Предполагается, что NACE 2.1-UA поможет:

гармонизировать украинскую статистику с европейскими стандартами;

адаптировать систему к NACE Rev. 2.1, действующей в странах Европейского Союза;

повысить точность экономических показателей.

Плюс введение новой классификации стало необходимым шагом в рамках Программы развития официальной статистики до 2028 года. Ко всему, унификация статистических подходов является требованием статьи 355 Соглашения об ассоциации Украина — ЕС.

Кто будет использовать NACE 2.1-UA

Новой системой будут пользоваться все: юридические лица и их филиалы, ФЛП на упрощенной и общей системе, представительства иностранных компаний. Классификатор группирует субъекты хозяйствования по типу производства/услуг, технологическому процессу и ресурсам.

Нужно определить свой основной и второстепенный виды деятельности, однако коды не сильно будут отличаться от того вида, к которому привыкли предприниматели. Останется четырехзначная структура:

Y — секция (буквы латинского алфавита от А до V);

ХХ — раздел;

ХХ.Х — группа;

ХХ.ХХ.ХХ — класс.

"Европейский классификатор более современный и самих кодов в нем меньше, а в целом суть остается старой", — уточнил налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

Что пока неизвестно, так это процесс перевода ФЛП на новые коды видов экономической деятельности. Сейчас не понятно, будет ли автоматическая замена или придется самостоятельно подавать заявки и выбирать правильные коды вручную.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП должны хранить первичные документы минимум три года после завершения хозяйственной деятельности. Ведь налоговая может прийти с проверкой и потребовать документальных подтверждений.

Также мы писали, какие налоги должны заплатить физические лица-предприниматели на упрощенной системе в ноябре. Необходимо до 20 числа закрыть обязательства по уплате военного сбора и единого налога.