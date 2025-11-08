Скасування КВЕДів в Україні — коли запрацює новий класифікатор і що це означає для ФОП

Підприємці за комп'ютером. Фото: zak.tax.gov.ua

В Україні планують відмовитися від чинного національного класифікатора ДК 009:2010 "КВЕД", який використовується підприємцями вже понад 15 років. На заміну прийде нова класифікація видів економічної діяльності — NACE 2.1-UA.

Про це йдеться на сайті Державної служби статистики.

Що таке NACE 2.1-UA

Згідно з наказом від 28.10.2025 № 191, Україна перейде на використання нового класифікатора видів економічної діяльності з 1 січня 2027 року замість стандартних КВЕДів, затверджених наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 № 457.

Передбачається, що NACE 2.1-UA допоможе:

гармонізувати українську статистику з європейськими стандартами;

адаптувати систему до NACE Rev. 2.1, що діє в країнах Європейського Союзу;

підвищити точність економічних показників.

Плюс запровадження нової класифікації стало необхідним кроком у рамках Програми розвитку офіційної статистики до 2028 року. До всього, уніфікація статистичних підходів є вимогою статті 355 Угоди про асоціацію Україна — ЄС.

Хто буде використовувати NACE 2.1-UA

Новою системою користуватимуться всі: юридичні особи та їх філії, ФОПи на спрощеній та загальній системі, представництва іноземних компаній. Класифікатор групуватиме суб'єкти господарювання за типом виробництва/послуг, технологічним процесом і ресурсами.

Потрібно буде визначити свій основний та другорядний види діяльності, однак коди не сильно відрізнятимуться від того вигляду, до якого звикли підприємці. Залишиться чотиризначна структура:

Y — секція (літери латинської абетки від А до V);

ХХ — розділ;

ХХ.Х — група;

ХХ.ХХ — клас.

"Європейський класифікатор більш сучасний і самих кодів в ньому менше, а загалом суть залишається старою", — уточнив податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

Що поки невідомо, то це процес переведення ФОПів на нові коди видів економічної діяльності. Наразі не зрозуміло, чи буде автоматична заміна, чи доведеться самостійно подавати заявки та обирати правильні коди вручну.

