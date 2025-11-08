Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні хочуть відмовитися від КВЕДів — що зміниться для ФОП

В Україні хочуть відмовитися від КВЕДів — що зміниться для ФОП

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 15:15
Оновлено: 15:30
Скасування КВЕДів в Україні — коли запрацює новий класифікатор і що це означає для ФОП
Підприємці за комп'ютером. Фото: zak.tax.gov.ua

В Україні планують відмовитися від чинного національного класифікатора ДК 009:2010 "КВЕД", який використовується підприємцями вже понад 15 років. На заміну прийде нова класифікація видів економічної діяльності — NACE 2.1-UA.

Про це йдеться на сайті Державної служби статистики.

Реклама
Читайте також:

Що таке NACE 2.1-UA

Згідно з наказом від 28.10.2025 № 191, Україна перейде на використання нового класифікатора видів економічної діяльності з 1 січня 2027 року замість стандартних КВЕДів, затверджених наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 № 457.

Передбачається, що NACE 2.1-UA допоможе:

  • гармонізувати українську статистику з європейськими стандартами;
  • адаптувати систему до NACE Rev. 2.1, що діє в країнах Європейського Союзу;
  • підвищити точність економічних показників.

Плюс запровадження нової класифікації стало необхідним кроком у рамках Програми розвитку офіційної статистики до 2028 року. До всього, уніфікація статистичних підходів є вимогою статті 355 Угоди про асоціацію Україна — ЄС.

Хто буде використовувати NACE 2.1-UA

Новою системою користуватимуться всі: юридичні особи та їх філії, ФОПи на спрощеній та загальній системі, представництва іноземних компаній. Класифікатор групуватиме суб'єкти господарювання за типом виробництва/послуг, технологічним процесом і ресурсами.

Потрібно буде визначити свій основний та другорядний види діяльності, однак коди не сильно відрізнятимуться від того вигляду, до якого звикли підприємці. Залишиться чотиризначна структура:

  • Y — секція (літери латинської абетки від А до V);
  • ХХ — розділ;
  • ХХ.Х — група;
  • ХХ.ХХ — клас.

"Європейський класифікатор більш сучасний і самих кодів в ньому менше, а загалом суть залишається старою", — уточнив податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

Що поки невідомо, то це процес переведення ФОПів на нові коди видів економічної діяльності. Наразі не зрозуміло, чи буде автоматична заміна, чи доведеться самостійно подавати заявки та обирати правильні коди вручну.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи повинні зберігати первинні документи мінімум три роки після завершення господарської діяльності. Адже податкова може прийти з перевіркою і вимагати документальних підтверджень.

Також ми писали, які податки повинні заплатити фізичні особи-підприємці на спрощеній системі в листопаді. Необхідно до 20 числа закрити зобов’язання по сплаті військового збору і єдиного податку.

ФОП зміни бізнес підприємці нововведення
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації