Україна
Які КВЕДи заборонені для ФОП на спрощеній системі — перелік

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 10:05
Оновлено: 10:01
Заборонені КВЕДи для ФОП — чим не можна займатися на спрощеній системі та які штрафи
Чоловік і жінка з документами. Фото: Pexels

Не всі українці знають, що реєстрація ФОП на спрощеній системі закриває дорогу до здійснення певної діяльності. Існують КВЕДи, заборонені для підприємців на єдиному податку, а їх використання призведе до зняття з ЄП і фінансових санкцій.

Про це йдеться в Податковому кодексі України.

Читайте також:

Які КВЕДи заборонені для ФОП 1-3 групи

Перелік доволі широкий. По-перше, на спрощеній системі не можна займатися організацією і проведенням азартних ігор включно з випуском лотерейних білетів (КВЕД 92.00). Також забороняється діяльність обмінних пунктів, тобто купівля-продаж будь-якої іноземної валюти (КВЕД 66.12).

В частині алкогольних напоїв і тютюнових виробів обмеження діють на КВЕДи 46.12, 46.17, 46.34, 46.35, 46.39, 47.11, 47.25, 47.26, 47.81, 47.30, 45.11, 45.19, 29.10 та 29.20. Виняток — роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами в ємностях до 20 літрів і продаж пива, сидру чи пері без додання спирту.

"Видобуток, виробництво та реалізація дорогоцінних металів і каміння заборонені, але є важливий виняток: ФОП 3 групи можуть займатися виробництвом і продажем ювелірних виробів, а підприємці 1 та 2 груп — ремонтом годинників за індивідуальними замовленнями", — розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Інша заборонена діяльність охоплює надання фінансового посередництва (КВЕДи 66.11, 66.19, 66.29, 66.30), роботу з управління підприємствами (КВЕДи 64.20, 70.10, 70.22), консультування в частині аудиту (КВЕД 69.20), телекомунікаційні послуги (КВЕДи 61.10, 61.20, 61.30, 61.90) тощо.

Яка відповідальність за порушення

Випадкове чи свідоме порушення вимог закону суворо карається. Якщо підприємець здійснював діяльність, не внесену до державного реєстру або заборонену на спрощеній системі, його чекає така відповідальність:

  • сплата єдиного податку за ставкою 15%;
  • сплата податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% від усього доходу, отриманого від незареєстрованої діяльності;
  • примусове або добровільне переведення на загальну систему оподаткування.

Як видно, покарання не з приємних. Тому набагато краще правильно обрати КВЕДи при реєстрації ФОП чи одразу перевестися на загальну систему, якщо ваше заплановане підприємництво ніяк не співвідноситься з дозволеними видами економічної діяльності.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи повинні зберігати первинні документи щонайменше три роки після закриття бізнесу. Адже контролюючий орган може прийти з перевіркою і вимагати підтвердження сплати податків.

Також ми писали, які фінансові зобов’язання чекають підприємців у листопаді 2025 року. ФОПи повинні заплатити військовий збір у розмірі 5% та єдиний податок до 20 числа, інакше будуть штрафні санкції.

ФОП штрафи порушення бізнес підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
