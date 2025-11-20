Видео
Україна
Видео

Главная Экономика Некоторых ФЛП могут ожидать проблемы в конце года — в чем дело

Некоторых ФЛП могут ожидать проблемы в конце года — в чем дело

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 10:05
обновлено: 09:59
Превышение лимита дохода — как ФЛП избежать проблем в конце 2025 года
Калькулятор и документы. Фото: Pexels

До завершения четвертого квартала осталось чуть больше месяца. ФЛП должны тщательно следить за своими доходами, дабы до конца года не превысить установленный лимит. Наказание за нарушение будет не из приятных. Однако существуют способы этого избежать.

Юрист Богдан Янкив рассказал в своем блоге, какие существуют легальные способы избежать превышения лимита дохода.

Читайте также:

Какие годовые лимиты дохода имеют ФЛП

Физические лица-предприниматели на упрощенной системе должны следить за доходами, поскольку закон запрещает превышение установленной суммы. Если ФЛП в течение года деятельности выйдет за финансовые пределы, его ждут большие штрафы и принудительный перевод на другую группу или общую систему.

В 2025 году действуют такие годовые лимиты дохода:

  • ФЛП 1 группы — 1 336 000 грн;
  • ФЛП 2 группы — 6 672 000 грн;
  • ФЛП 3 группы — 9 336 000 грн.

После превышения лимита придется заплатить штраф — единый налог по ставке 15% на избыточную сумму. Чтобы этого избежать, следует заблаговременно проверять предпринимательские счета. А если до критического уровня осталось немного, можно предпринять несколько превентивных шагов.

Что делать при превышении лимита дохода

Вариантов выхода из ситуации существует много. Наиболее надежный способ — самостоятельно подать заявку о переходе на другую группу или общую систему, не дожидаясь решения налоговой. Тогда годовой лимит автоматически увеличится, хотя не всем ФЛП такое развитие событий будет выгодно, учитывая необходимость уплаты налогового обязательства.

Чтобы не довести до этого, но и не прекращать хозяйственную деятельность до окончания календарного года, можно реализовать такие варианты избежания превышения лимита дохода:

  • отсрочить платежи контрагентов до января;
  • привлечь ФЛП друзей, родственников или коллег для приема части платежей;
  • инициировать возврат средств со счета плательщикам;
  • изменить договор поставки на комиссионный/агентский;
  • изменить назначение платежа (очень рисковый вариант).

Конечно, эти способы не всегда будут доступны для реализации, поскольку контрагенты могут не согласиться на возврат или задержку платежей, а использование других ФЛП нередко признают схемой дробления бизнеса. Поэтому безопаснее всего — перевестись на другую группу единого налога или временно приостановить деятельность, пока не закончится 2025 год.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП должны вовремя платить единый налог и военный сбор, ведь за просрочку налагаются штрафы. Для 3 группы задержка до 30 дней будет стоить 5% долга, более 30 дней — 10%.

Также мы писали, что должны сделать новосозданные предприниматели сразу после открытия ФЛП. Им необходимо добавить или заменить КВЭД, зарегистрировать РРО и подать заявку на создание счета в банке.

ФЛП деньги бизнес доходы предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
