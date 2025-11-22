Донаты и выплаты от YouTube — какую часть дохода должны отдать ФЛП-блогеры

Девушка с камерой. Фото: Pexels

Многие украинцы занимаются блогерством, превратив его в полноценный источник дохода. Контент-мейкеры нередко открывают ФЛП, чтобы легализовать деятельность и платить налоги с прибыли. Однако не все знают, какие финансовые поступления на предпринимательский счет нужно включать в доход.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Донаты — это добровольные взносы от зрителей, которые поступают блогеру через специальные сервисы, например, Base от Monobank или Donatello. Они сразу приходят на счет ФЛП, однако не подлежат налогообложению по ставке 5% (3 группа ЕН).

"Официальная позиция ГНС: донат — это благотворительный взнос, дар, пожертвование. Такие поступления не связаны с производством товаров, выполнением работ или предоставлением услуг. Поэтому в понимании Налогового кодекса это не является хозяйственной деятельностью", — отметил специалист.

В приложении к письму от 16.10.2025 №1140/2/99-00-21-03-02-02 контролирующий орган пояснил, что доход в виде "донатов", который поступает на расчетный счет физического лица-предпринимателя, не включается в доход ФЛП — плательщика единого налога, но облагается налогом по общим правилам раздела IV НКУ:

НДФЛ — 18%;

военный сбор — 5%.

Получается, общая ставка финансового обязательства — 23% вместо 6% на 3 группе упрощенной системы. Возникает вопрос, целесообразно ли регистрировать ФЛП, но платить налоги как физическое лицо? Это нужно делать, если параллельно с донатами блогер получает:

оплату за подписки или эксклюзивный контент;

средства от рекламных интеграций;

выплаты за партнерские программы;

оплату за консультации или обучение.

Тогда часть прибыли будет подлежать налогообложению по ставке ЕН, а остаток (конкретно донаты) — по общему правилу.

Выплаты от YouTube за рекламу

Еще один традиционный источник заработка для блогеров — выплаты от платформы за рекламу. Ситуация с налогообложением неоднозначная, поскольку ставка будет зависеть от типа рекламы. Если речь идет о стандартных YouTube-интеграциях (когда площадка автоматически вставляет короткие ролики в начале и посередине видео), то выплаты считают иностранным доходом физического лица (23% от суммы).

А бывает, что реклама напрямую связана с предпринимательской деятельностью, например, представляет услуги/товары блогера. Тогда средства от YouTube за подобную интеграцию включаются в доход ФЛП и облагаются налогом по ставке ЕН в соответствии с выбранной группой упрощенной системы.

Напомним, некоторых ФЛП могут ждать проблемы в конце года. Речь идет о случаях превышения лимита дохода. Предпринимателей заставят перейти на другую группу и уплатить 15% единого налога.

Также мы писали, что в Украине заработала автоматизированная система взыскания налоговых долгов с предприятий, которая позволила вернуть в бюджет более 100 млн гривен и минимизировала человеческий фактор.