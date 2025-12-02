Що треба зробити ФОПу наприкінці року — пріоритет на грудень 2025

Чоловік за столом. Фото: Pexels

Чимало ФОПів помилково вважають, що достатньо вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом, аби уникнути штрафів. Однак підприємці повинні слідкувати за багатьма питаннями, особливо наприкінці звітного року. Інакше січень розпочнеться з клопотів і проблем від податкової служби.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Пріоритетне завдання для ФОП

Існує невеликий список пріоритетних завдань, які необхідно здійснити протягом грудня. І найбільш важливим серед них є контроль річного ліміту доходу. Потрібно звірити фактичний прибуток зі встановленим для конкретної групи лімітом. Станом на 2025 рік діють такі обмеження:

1 група — до 1 336 000 грн;

2 група — до 6 672 000 грн;

3 група — до 9 336 000 грн.

У разі наближення до ліміту треба відтермінувати всі платежі на січень, повернути клієнтам аванси тощо. Якщо сума вже перевищила дозволений рівень, доведеться заплатити штраф 15% і перейти на вищу групу ЄП або загальну систему.

Що зробити ФОП до кінця 2025 року

Коли переконаєтеся, що річний ліміт доходу не буде перевищено, можна взятися за інші обов’язкові грудневі завдання. Список складається з таких дій:

звірки платежів по єдиному соціальному внеску та ЄП;

підготовки і структуруванню первинних документів;

аудиту книги обліку доходів і витрат;

актуалізації даних у банку;

ревізії КВЕДів;

затвердження графіку відпусток (для ФОП з найманими працівниками);

перерахунку ПДФО з урахуванням пільг (для ФОП зі співробітниками).

Звірка платежів з ЄСВ і ЄП необхідна для уникнення штрафів через недоплату. Первинні документи є критично необхідними для ФОП на загальній системі, оскільки важливо мати документальне підтвердження операцій. Це саме стосується книги обліку доходів і витрат, яка при податковому моніторингу перевіряється першочергово.

Оновлення даних у банку — це протидія посиленому фінансовому моніторингу. Слід вказати (за потреби) нову юридичну адресу, номер телефону, КВЕДи, обсяги очікуваних операцій та види діяльності. За словами юриста, такі дії убезпечать підприємця від блокування рахунків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для ФОП хочуть спростити правила — відтермінувати обов’язкову вимогу щодо встановлення платіжних терміналів з 1 січня 2026 року. До уряду з відповідним проханням звернувся Данило Гетманцев.

Також ми писали, що деяких ФОП автоматично звільняють від сплати податків. Пільгу мають мобілізовані підприємці та службовці за контрактом. Вони можуть не платити військовий збір, ЄСВ, ПДФО та єдиний податок.