Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Завдання для всіх ФОПів — 8 обов’язкових дій у грудні 2025

Завдання для всіх ФОПів — 8 обов’язкових дій у грудні 2025

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 10:05
Що треба зробити ФОПу наприкінці року — пріоритет на грудень 2025
Чоловік за столом. Фото: Pexels

Чимало ФОПів помилково вважають, що достатньо вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом, аби уникнути штрафів. Однак підприємці повинні слідкувати за багатьма питаннями, особливо наприкінці звітного року. Інакше січень розпочнеться з клопотів і проблем від податкової служби.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Реклама
Читайте також:

Пріоритетне завдання для ФОП

Існує невеликий список пріоритетних завдань, які необхідно здійснити протягом грудня. І найбільш важливим серед них є контроль річного ліміту доходу. Потрібно звірити фактичний прибуток зі встановленим для конкретної групи лімітом. Станом на 2025 рік діють такі обмеження:

  • 1 група — до 1 336 000 грн;
  • 2 група — до 6 672 000 грн;
  • 3 група — до 9 336 000 грн.

У разі наближення до ліміту треба відтермінувати всі платежі на січень, повернути клієнтам аванси тощо. Якщо сума вже перевищила дозволений рівень, доведеться заплатити штраф 15% і перейти на вищу групу ЄП або загальну систему.

Що зробити ФОП до кінця 2025 року

Коли переконаєтеся, що річний ліміт доходу не буде перевищено, можна взятися за інші обов’язкові грудневі завдання. Список складається з таких дій:

  • звірки платежів по єдиному соціальному внеску та ЄП;
  • підготовки і структуруванню первинних документів;
  • аудиту книги обліку доходів і витрат;
  • актуалізації даних у банку;
  • ревізії КВЕДів;
  • затвердження графіку відпусток (для ФОП з найманими працівниками);
  • перерахунку ПДФО з урахуванням пільг (для ФОП зі співробітниками).

Звірка платежів з ЄСВ і ЄП необхідна для уникнення штрафів через недоплату. Первинні документи є критично необхідними для ФОП на загальній системі, оскільки важливо мати документальне підтвердження операцій. Це саме стосується книги обліку доходів і витрат, яка при податковому моніторингу перевіряється першочергово.

Оновлення даних у банку — це протидія посиленому фінансовому моніторингу. Слід вказати (за потреби) нову юридичну адресу, номер телефону, КВЕДи, обсяги очікуваних операцій та види діяльності. За словами юриста, такі дії убезпечать підприємця від блокування рахунків.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для ФОП хочуть спростити правила — відтермінувати обов’язкову вимогу щодо встановлення платіжних терміналів з 1 січня 2026 року. До уряду з відповідним проханням звернувся Данило Гетманцев.

Також ми писали, що деяких ФОП автоматично звільняють від сплати податків. Пільгу мають мобілізовані підприємці та службовці за контрактом. Вони можуть не платити військовий збір, ЄСВ, ПДФО та єдиний податок.

ФОП податки штрафи документи підприємці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації