Что надо сделать ФЛП в конце года — приоритет на декабрь 2025

Многие ФЛП ошибочно считают, что достаточно вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом, дабы избежать штрафов. Однако предприниматели должны следить за многими вопросами, особенно в конце отчетного года. Иначе январь начнется с хлопот и проблем от налоговой службы.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Приоритетная задача для ФЛП

Существует небольшой список приоритетных задач, которые необходимо осуществить в течение декабря. И наиболее важной среди них является контроль годового лимита дохода. Нужно сверить фактическую прибыль с установленным для конкретной группы лимитом. По состоянию на 2025 год действуют такие ограничения:

1 группа — до 1 336 000 грн;

2 группа — до 6 672 000 грн;

3 группа — до 9 336 000 грн.

При приближении к лимиту надо отсрочить все платежи на январь, вернуть клиентам авансы и пр. Если сумма уже превысила разрешенный уровень, придется заплатить штраф 15% и перейти на более высокую группу ЕН или общую систему.

Что сделать ФЛП до конца 2025 года

Когда убедитесь, что годовой лимит дохода не будет превышен, можно взяться за остальные обязательные декабрьские задачи. Список состоит из таких действий:

сверки платежей по единому социальному взносу и ЕН;

подготовки и структурированию первичных документов;

аудита книги учета доходов и расходов;

актуализации данных в банке;

ревизии КВЭД;

утверждения графика отпусков (для ФЛП с наемными работниками);

перерасчета НДФЛ с учетом льгот (для ФЛП с сотрудниками).

Сверка платежей по ЕСВ и ЕН необходима для избежания штрафов из-за недоплаты. Первичные документы являются критически необходимыми для ФЛП на общей системе, поскольку важно иметь документальное подтверждение операций. Это же касается книги учета доходов и расходов, которая при налоговом мониторинге проверяется в первую очередь.

Обновление данных в банке — это противодействие усиленному финансовому мониторингу. Следует указать (при необходимости) новый юридический адрес, номер телефона, КВЭД, объемы ожидаемых операций и виды деятельности. По словам юриста, такие действия обезопасят предпринимателя от блокировки счетов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для ФЛП хотят упростить правила — отсрочить обязательное требование по установке платежных терминалов с 1 января 2026 года. К правительству с соответствующей просьбой обратился Даниил Гетманцев.

Также мы писали, что некоторых ФЛП автоматически освобождают от уплаты налогов. Льготу имеют мобилизованные предприниматели и служащие по контракту. Они могут не платить военный сбор, ЕСВ, НДФЛ и единый налог.